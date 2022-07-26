Українські артисти заспівали для жінок-військовослужбовців – відео
Нещодавно у столиці відбувся благодійний концерт-марафон «У єдності – сила».
Вихованки інтернату – дівчатка віком від 5 до 18 років з особливими потребами, інвалідністю ІІ групи, діагнозом «Олігофренія на стадії імбецильності», діти-сироти.
Серед гостей благодійного концерту були присутнні представниці ЗСУ, тероборони та головного військового шпиталю.
Зі слів Ігоря Савчука, це перший великий благодійний захід, який пройшов у ресторані «Село і Люди», і вже у серпні відбудеться наступний, хедлайнером якого стане гурт «Лісапетний Батальйон».