Українські артисти заспівали для жінок-військовослужбовців – відео

Нещодавно у столиці відбувся благодійний концерт-марафон «У єдності – сила».

Участь у концерті взяли справжні легенди української естради: Ніна Матвієнко , Петро Чорний, Наталія Бучинська та юна зірка Поліна Дашкова. Концерт для жінок-військовослужбовців відбувся за ініціативи ресторатора Ігоря Савчука. В рамках заходу пройшов благодійний аукціон, на якому зібрали кошти для дитячого будинку-інтернату, який знаходиться у селищі Нова Борова Житомирської обл.

Вихованки інтернату – дівчатка віком від 5 до 18 років з особливими потребами, інвалідністю ІІ групи, діагнозом «Олігофренія на стадії імбецильності», діти-сироти.

Серед гостей благодійного концерту були присутнні представниці ЗСУ, тероборони та головного військового шпиталю.

Зі слів Ігоря Савчука, це перший великий благодійний захід, який пройшов у ресторані «Село і Люди», і вже у серпні відбудеться наступний, хедлайнером якого стане гурт «Лісапетний Батальйон».