Львівська зірка Victoria Niro випустила свій перший кліп
Співачка Victoria Niro нарешті презентує свій дебютний кліп та авторську пісню.
Краща cover-виконавиця країни Victoria Niro дає друге дихання найвідомішим світовим хітам. У її виконанні по-новому зазвучали пісні Скофки, гурту «Скрябін», Кріса Рі та інших. Найбільшу популярність отримав cover на пісню Ляпіса Трубецького «Воїни світла», яку співачка адаптувала під реалії сучасного життя українців.
У свої 19 років Віка має велику кількість фанатів, які слідкують за її творчістю у всіх соцмережах та з нетерпінням чекають нових пісень.
Віка дуже хоче, щоб українська музика стала більш мелодійною, добрішою. Вона вірить у потенціал української пісні та впевнена, що не обов'язково бути оголеною, щоб набути популярності. Її пісні скажуть все самі за себе.