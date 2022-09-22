Львівська зірка Victoria Niro випустила свій перший кліп

Співачка Victoria Niro нарешті презентує свій дебютний кліп та авторську пісню.

Співачка зі Львова, яка підкорила своїм голосом мільйони українських сердець, Victoria Niro нарешті презентує свій дебютний кліп на авторську пісню «Молодий юначе». Прихильники називають її «діамантом української естради», вона надихає та піднімає бойовий дух наших захисників на фронті.

Краща cover-виконавиця країни Victoria Niro дає друге дихання найвідомішим світовим хітам. У її виконанні по-новому зазвучали пісні Скофки, гурту «Скрябін», Кріса Рі та інших. Найбільшу популярність отримав cover на пісню Ляпіса Трубецького «Воїни світла», яку співачка адаптувала під реалії сучасного життя українців.

У свої 19 років Віка має велику кількість фанатів, які слідкують за її творчістю у всіх соцмережах та з нетерпінням чекають нових пісень.

Співачка Victoria Niro / Пресслужба

Мільйони переглядів на Ютуб надихнули співачку випустити свою авторську пісню та відеокліп. Тут вона розповідає про перше кохання. Як двоє незнайомих юнаків стали друзями, а потім закохалися. Але перше кохання рідко буває вічним. Тож і їх дороги розійшлися. Дівчина каже: «часу нема на романтику, зірка шукає галактику» та просить залишити її.

Віка дуже хоче, щоб українська музика стала більш мелодійною, добрішою. Вона вірить у потенціал української пісні та впевнена, що не обов'язково бути оголеною, щоб набути популярності. Її пісні скажуть все самі за себе.