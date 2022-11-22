До якого часу в Україні будуть вимикати світло: відповідь енергетиків

До якого часу в Україні будуть вимикати світло: відповідь енергетиків

Вимкнення електроенергії ламають плани багатьох українців, але наші енергетики є справжніми героями, саме завдяки ним у нас взагалі є світло після обстрілів росією.

CEO Yasno Сергій Коваленко розказав журналістам, що до постійних відключень електроенергії потрібно звикати, бо вони будуть продовжуватися щонайменше до кінця березня. Він зазначив, що енергетики докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше відновити енергосистему України.

Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня

Він також добав, що Україна розглядає різноманітні сценарії. Наприклад, якщо росія не буде атакувати енергетичну систему України або її атаки будуть повністю відбиті, то можна буде стабілізувати енергосистему: відключення енергії будуть практикуватися скрізь, але лише на 1-2 години.

Але є і інший варіант, наприклад, енергосистема отримає ще більші пошкодження через ракети росії, тоді почнуться не тільки погодинні планові відключення, а й екстрені, от вони можуть бути дуже довгими.

Коваленко радить українцям бути готовими до всього.

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