BRAVEUA FEST: у Києві відбудеться музичний фестиваль, що збирає на пікапи для ЗСУ

Музичний фестиваль BRAVEUA FEST об’єднує артистів, які продовжують активно творити під час війни, підтримуючи Україну та надихаючи наших воїнів.

Це новий подих української культури, це історія про виконавців, які допомагають зрозуміти суть української творчості. Це музика, яка підтримує дух людей у бомбосховищах та заряджає на перемогу під час війни! BRAVEUA FEST створений для того, щоб прославляти українську музику всередині країни та за кордоном!

18 березня 2023 року о 17.00 у Stereo Plaza більше 20 молодих та популярних українських виконавців та гуртів 4 (чотири) години співатимуть ваші улюблені хіти, разом з кращими піснями, які були створені під час Великої Війни.

На вас чекає потужна музична енергія POSITIFF, KOLA, MICHELLE ANDRADE, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦЯ, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, PARFENYUK, BRYANGIN, DEMCHUK, MASHUKOVSKY, ЛЮСЯ КАВА, АННА ДОБРИДНЄВА, MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV. Ведучий заходу - волонтер та шоумен АНДРІЙ ДЖЕДЖУЛА.

Це не просто концерт, а подія, на яку ви так довго чекали! Проведіть цей вихідний день разом з друзями і разом допоможіть українським воїнам! На Фестивалі працюватимуть бари та фуд-зона.

BRAVEUA FEST - пісні, що заряджають!

Весь прибуток від концерту буде спрямовано на закупівлю та підготовку пікапів для наших воїнів. Квитки вже у продажу. Купуєш квиток - донатиш на ЗСУ!

Встигни купити квитки до фан-зони зі знижкою 30%! Знижка діє для перших покупців лише до 28 лютого!

BRAVEUA FEST - пісні, що рятують!

Організатор заходу: Благодійна Організація “Катюша”, Івент агенція Djedjula Music, за підримки оператора зовнішньої реклами ADV.expert

Чекаємо саме на тебе!»

Посилання на квитки: https://concert.ua/uk/event/braveua-fest

Нагадаємо,