BRAVEUA FEST: у Києві відбудеться музичний фестиваль, що збирає на пікапи для ЗСУ

PR 28 февраля 2023 13:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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BRAVEUA FEST: у Києві відбудеться музичний фестиваль, що збирає на пікапи для ЗСУ
У Києві відбудеться музичний фестиваль
Пресслужба

Музичний фестиваль BRAVEUA FEST об’єднує артистів, які продовжують активно творити під час війни, підтримуючи Україну та надихаючи наших воїнів.

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Це новий подих української культури, це історія про виконавців, які допомагають зрозуміти суть української творчості. Це музика, яка підтримує дух людей у бомбосховищах та заряджає на перемогу під час війни! BRAVEUA FEST створений для того, щоб прославляти українську музику всередині країни та за кордоном! 

18 березня 2023 року о 17.00 у Stereo Plaza більше 20 молодих та популярних українських виконавців та гуртів 4 (чотири) години співатимуть ваші улюблені хіти, разом з кращими піснями, які були створені під час Великої Війни. 

На вас чекає потужна музична енергія POSITIFF, KOLA, MICHELLE ANDRADE, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦЯ, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHKOVA, PARFENYUK, BRYANGIN, DEMCHUK, MASHUKOVSKY, ЛЮСЯ КАВА, АННА ДОБРИДНЄВА, MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV. Ведучий заходу - волонтер та шоумен АНДРІЙ ДЖЕДЖУЛА.

Це не просто концерт, а подія, на яку ви так довго чекали! Проведіть цей вихідний день разом з друзями і разом допоможіть українським воїнам! На Фестивалі працюватимуть бари та фуд-зона. 

BRAVEUA FEST - пісні, що заряджають! 

Весь прибуток від концерту буде спрямовано на закупівлю та підготовку пікапів для наших воїнів. Квитки вже у продажу. Купуєш квиток - донатиш на ЗСУ! 

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Встигни купити квитки до фан-зони зі знижкою 30%! Знижка діє для перших покупців лише до 28 лютого!  

BRAVEUA FEST - пісні, що рятують! 

Організатор заходу: Благодійна Організація “Катюша”, Івент агенція Djedjula Music, за підримки оператора зовнішньої реклами ADV.expert

Чекаємо саме на тебе!» 

Посилання на квитки: https://concert.ua/uk/event/braveua-fest

Нагадаємо, 

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