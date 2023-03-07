Соломія Вітвіцька продала особливі сувеніри, тим самим допомогла зібрати понад 7,5 млн гривень для ЗСУ

Ведуча ТСН і «Єдиного марафону», офіційна волонтерка ЗСУ, Соломія Вітвіцька прилетіла до американського міста Остін. Тут Соломія взяла участь у благодійних подіях, запропонувала особливі сувеніри на продаж.

Одним з таких заходів у місті Остін, штат Техас, став вечір One Year of Bravery Gala 24 лютого – сумна річниця повномасштабної війни росії проти України. Протягом заходу гості слухали українські пісні, багато говорили про Україну та могли долучитись до донатів – онлайн і офлайн. Довкола події аж 5 днів тривав благодійний марафон активностей заради якнайбільшої суми збору. За допомогою різних онлайн-акцій, через чеки, банківські перекази, на онлайн-аукціоні, загалом вдалося вторгувати аж 207 255 доларів (!) понад 7,5 млн гривень.

Один з лотів вечора – футболка ТСН з підписами ведучих Алли Мазур, Наталії Мосейчук, Марічки Падалко, Святослава Гринчука, Наталі Островської й Соломії Вітвіцької. Її придбав анонімний донор за майже 80 тисяч гривень.

Соломія Вітвіцька з футболкою ТСН / Пресслужба каналу 1+1

Також серед лотів були: вино з Бахмута – 6 пляшок продали більше ніж за 100 тисяч гривень; за брелок з уламків літака, збитого під Києвом, і годинники, зроблені в Україні, виручили близько 80 тисяч гривень тощо.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані благодійним фондом Liberty Ukraine на закупівлю дронів, тепловізорів для ЗСУ, на пошиття форми для військових за стандартами НАТО і США у львівських майстрів (підтримка малого бізнесу) і на допомогу дитячим лікарням.

Соломія Вітвіцька взяла участь у благодійних подіях / Пресслужба каналу 1+1

Соломію також запросили відвідати благодійні українські ярмарки в Техасі й спеціальний табір для українських переселенців.

Дорогою до США і в Остіні чула багато слів підтримки та захоплення Україною, українцями. Приємно відчувати й бачити, що весь світ об’єднався заради нашої перемоги! В Техасі добре, але вже хочеться додому, – поділилася Соломія Вітвіцька.

Ведуча розповіла, що незабаром у Техасі розпочнеться ще один онлайн-аукціон на підтримку України. Зібрані кошти спрямують на обладнання для ЗСУ. Соломія також передає лоти для нього – світшот «1+1 media» з підписами ведучих «Сніданок з 1+1» – Руслана Сенічкіна, Нелі Шовкопляс, Єгора Гордєєва, Тімура Мірошниченка, Олександра Попова, марки від Укрпошти «Воїни світла», прапори та календар з підписами Валерія Залужного, військового пілота Karaya (Ворошилов Вадим) та інші.

Прапори та календар з підписами Валерія Залужного, військового пілота Karaya (Ворошилов Вадим) та інші / Пресслужба каналу 1+1