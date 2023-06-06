Настя Каменських поділилася результатами першої частини туру «Я – Україна»

Співачка Настя Каменських розповіла про те, що вдалось придбати на кошти, які вона та її команда зібрали на концертах туру «Я – Україна».

На концертах першої частини туру «Я – Україна» (друга частина запланована на осінь, а дати буде анонсовано вже зовсім скоро) на військові потреби було зібрано близько 750 тис. гривень.

За ці кошти команді артистки вдалося придбати три автомобілі, які вже прибули в Україну та після всіх етапів підготовки будуть відправлені на передову, щоб допомагати нашим захисникам боротись з ворогом.

Я неймовірно вдячна всім українцям, які приходили на концерти, донатили та брали участь у благодійних аукціонах! Разом нам вдалося придбати автомобілі за запитом від Нацгвардії, і я щиро сподіваюся, що вже скоро вони стануть надійними помічниками наших захисників та допоможуть їм боронити нашу Україну! – коментує співачка Настя Каменських.

Також спільно із ГО «Сенсоріка» артистка розіслала близько 2 тонн гуманітарної допомоги. Частина відправилась до дитячих будинків, зокрема в Дніпровський дитячий будинок-інтернат та Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Частина пакунків, сформованих для немовлят, була розіслана багатодітним мамам, мамам ВПО та мамам дітей з ООП, що наразі мешкають у Кривому Розі.

Понад 50 сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами та проживають на прифронтових територіях, також отримали гуманітарні вантажі.

Допомога іншим – це те, що дає сили триматися та мотивує рухатися вперед. Зараз я точно знаю, що об’єднавшись та заручившись підтримкою одне одного, ми точно все подолаємо! Разом до Перемоги! – впевнена співачка.