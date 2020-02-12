Давайте разберемся в вопросах, которые чаще всего провоцируют в отношениях размолвки!

«Я красивая?»

«Ты когда-нибудь мне изменишь?»

Не лучший вопрос для проверки чувств, неподходящие слова и для просьбы моральной поддержки... Этим вопросом вы загоняете мужчину в угол и ответ получаете соответственный. На деле получается типичное выпрашивание комплимента.

Еще один вопрос без альтернативных вариантов ответа.

Естественно, что любые слова, помимо «Нет, никогда», спровоцируют скандал со всеми вытекающими последствиями.

И мужчине уже поздно будет объяснять своей женщине, что он просто предположил. Теоретически.

ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру / pixabay.com

«Со мной у тебя лучший секс в жизни?»

«Ты меня любишь?»

Это интересный вопрос и женщине действительно может хотеться узнать больше об опыте своего мужчины. Но вы явно недооцениваете, как вас может задеть упоминание другой женщины, если требуете от партнера полной откровенности в этом вопросе.

Скорее всего, он уже говорил об этом много раз. Вам это нравится? Окей. Но не всем мужчинам легко говорить подобные вещи каждый день.

Представители мужского пола вообще считают, что достаточно один раз признаться. Зачем повторять, если ничего не изменилось?

«Ты бы женился на ком-то еще, если бы я умерла?»

Остановитесь и не моделируйте подобные трагические ситуации! В жизни бывает всякое, в конце концов, вы не можете заглянуть в будущее и быть уверенной на 100%, что в какой-то момент не разлюбите своего партнера.

ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру / pixabay.com

Напомним,