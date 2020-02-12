ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру
Давайте разберемся в вопросах, которые чаще всего провоцируют в отношениях размолвки!
«Я красивая?»
«Ты когда-нибудь мне изменишь?»
Еще один вопрос без альтернативных вариантов ответа.
Естественно, что любые слова, помимо «Нет, никогда», спровоцируют скандал со всеми вытекающими последствиями.
И мужчине уже поздно будет объяснять своей женщине, что он просто предположил. Теоретически.
«Со мной у тебя лучший секс в жизни?»
«Ты меня любишь?»
Скорее всего, он уже говорил об этом много раз. Вам это нравится? Окей. Но не всем мужчинам легко говорить подобные вещи каждый день.
Представители мужского пола вообще считают, что достаточно один раз признаться. Зачем повторять, если ничего не изменилось?
«Ты бы женился на ком-то еще, если бы я умерла?»
Остановитесь и не моделируйте подобные трагические ситуации! В жизни бывает всякое, в конце концов, вы не можете заглянуть в будущее и быть уверенной на 100%, что в какой-то момент не разлюбите своего партнера.
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