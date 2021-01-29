15 признаков токсичных отношений

Токсичных отношений трудно избежать, потому что их тяжело идентифицировать.

Наш эксперт

В 2020-м Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года и назвал целых 16 для разных месяцев. А вот в 2018-м определился четко, признав самым используемым слово toxic – токсичный, токсический, которое относилось как к отравляющим веществам, так и к нездоровым отношениям между людьми. О последних «Теленеделя» поговорила со специалистом.

Наталия Саратовцева, психолог, сертифицированный специалист по работе с насильниками

Важная тема

Что такое токсичные отношения? Нездоровые, неблагополучные и зависимые. Встречаются и на работе, но чаще – в семье и личной жизни. Как правило, партнеры выступают не как равноправные личности, а в ролях агрессора (абьюзера) и жертвы. Такая ситуация всегда подразумевает насилие. В арсенале партнера-агрессора – контроль, манипуляции, игнорирование потребностей другого, оскорбления, стремление изменить и т. д. Весьма неприятный набор…

Не все попадают в такую ловушку, но риск оказаться в этом аду выпадает независимо от пола, образования, уровня интеллекте, профессии, возраста. Ведь, как и любые отношения, вначале и эти выглядят абсолютно нормальными. Но только до тех пор, пока не захлопнется дверца мышеловки. Дальше развитие событий одинаково: понимая, что жертва «попалась», токсичный партнер начинает свою жестокую игру.

Сильный козырь

Один из козырей в его руках – токсичный партнер играет на чувствах. А самое сильное чувство – вина. Обвиняющий партер постоянно вселяет ее, заставляет оправдываться и, что главное – не уходит, то есть постоянно позволяет «искупать» вину. Попытки обговорить ситуацию, попытаться понять его претензии, проявить большую теплоту здесь не работают. Такая жизнь уже точно перестает быть нормальной – становится травматичной, может привести к депрессии, выученной беспомощности, ощущению, что ни на что невозможно повлиять, даже уничтожению другого человека как личности.

Если вы нашли что-то о себе в этих строках, остановитесь на минуту, задумайтесь: возможно, вы уже в таких отношениях – или уже стоите на пороге «большой любви». Помните: жизнь – это сегодня, и даже еще один плохой день может оказать негативное влияние на все ваше будущее.

Границы самой сути

В таких отношениях очень сильно страдают личные границы. Даже не страдают, нет, – они полностью разрушаются, открывая все самое нежное, больное, уязвленное…

Личные границы – это не просто ваша «охрана», «стены». Это о бОльшем. Это о самой сути вас. Есть внешние – это тело и личное пространство, а есть внутренние. Нарушение или вторжение во внешние сразу видны. Такие «интервенции» можно измерить, ощутить. А вот вторжение во внутренние – это уже другое дело.

Самое интересное, что их не видно, они непонятны, они призрачны. Где они? Какие они? Что вообще это значит? Их приходится долго отыскивать, осознавать, отстаивать.

И это не просто то, что вы сами считаете возможным в плане себя, это о взаимодействии с другими людьми и целым миром. Что себе позволяете, а чего нет? Что допускаете в свою жизнь, а что нет? Что позволяете другим в отношении себя, а что нет? За что готовы бороться до конца, так как для вас это бесценно?

Чем четче и яснее для вас ответы на такие вопросы, тем понятнее можете описать свои границы другим. И не просто описать, но и очертить: вот здесь уже становится опасно, а здесь стоп – будет больно, очень.

Незаметное разрушение

Нарушение внутренних границ случается не сразу, не вдруг. Оно происходит постепенно, но с накопительным эффектом: маленький «толчок» вдруг заваливает «стену». Очень часто так происходит с жертвами тех самых «токсов» – токсичных людей. Внутренняя граница жертвы разрушается постепенно, незаметно, по «кирпичику». И в один момент жертва понимает, что границы нет.

Что происходит? Самооценка испаряется, принципы перестают быть, человек скатывается на дно антипринципов, антиценностей. Жертва перестает быть личностью, становится просто ресурсом, «вещью». А противостоять и сказать жесткое «стоп!» не может. Отсюда и апатия, и отсутствие энергии, и болезни…

Невероятно важно выстраивать и беречь свои границы: внешние и внутренние. Они гарантируют вашу безопасность.

Чек-лист на токсичность

Чтобы было понятнее, приведем 15 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях, то есть в отношениях, где есть насилие:

1. Вы только познакомились, а на вас уже вывалили все «грязное белье» бывшей пассии.

2. Ваши интересы и ценности регулярно подвергаются критике, причем саркастичной.

3. Ни шагу вправо, ни шагу влево – или тотальный контроль. В лице партнера вы получаете лучшего менеджера по вопросам вашей личной, публичной и рабочей жизни.

4. Партнер помогает, потом еще помогает, а вам от этого все хуже, вплоть до необъятного чувства невыносимой признательности и обязанности возместить «причиненное добро».

5. Партнер ревнует к друзьям, работе, хобби и даже соседскому коту.

6. Типичный тиран не виновен никогда. Точка! Если что, то виноваты вы.

7. Чертовски хорош? Стойте, он же эгоцентричен… Нет, неужели вы не расслышали сразу, насколько он хорош?

8. Злоупотребляет алкоголем или наркотиками, просто не сказал вам о своей зависимости.

9. Секс, потом много секса – и вы уже в сексуальном рабстве, как в дешевых и не очень сериалах.

10. Партнер сразу готов с вами в загс – только не от большой и чистой любви, а чтобы «прибрать к рукам».

11. Когда он сердится, вам становится страшно, а возможно, скоро будет еще и физически больно.

12. Вы обязательно услышите о двойных стандартах, когда ваше и его поведение окажутся в разных системах координат.

13. Про бывших вы уже знаете, осталось услышать про жестокую маму и всех женщин в его роду.

14. В гостях абьюзер относится к вам как к ангелу, но… только в гостях.

15. Вы всегда смотрите на него снизу вверх. Не из-за вашего небольшого роста, а потому что он – насильник.

Думаете, это шутки или такое только бывает в кино? А помните, каким было слово года в 2018-м?

Если вы вдруг осознали, что это не в кино, а в вашей жизни, – действуйте! Одна из первейших задач: найдите своего психолога, который точно знает, чем и как правильно (!) помочь, чтобы вы нашли силы вырваться из этого ядовитого ада. Это меньшее, что вы можете сделать для себя.

Берегите себя, ведь вы – самый важный человек в вашей жизни!

Мила Свобода / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ