Актриса сериала "Незакрытая мишень" Ирина Новак раскрыла простой способ, как справляться с трудностями

2 марта 2021 13:10 Юлия Крутиева
Актриса сериала
Актриса Ирина Новак
пресс-служба канала Украина

Иногда нужно забыть об усталости, боли или отрицательных эмоциях ради каких-то важных событий. Звезда сериала «Незакрытая мишень» Ирина Новак рассказала, что помогает ей всегда быть в форме и оставаться спокойной.

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Одну из ярких и запоминающихся ролей в 24-серийном фильме «Незакрытая мишень», который канал Украина показывает с 1 марта в 21:00, сыграла Ирина Новак. Во время одного из съемочных дней она дала интервью. И хотя смена была не из легких, звезда сериала отлично выглядела и с удовольствием отвечала на вопросы.

По словам актрисы, именно профессия научила ее умению справляться с трудностями.

Я перфекционист и хочу во всем быть лучше. Мне кажется, что это здоровая амбиция в любой профессии. И если мне нужно играть счастье, а у меня накануне кто-то ушел из жизни, то я запрещаю себе думать о горе, – поделилась актриса Ирина Новак. – В такой момент как будто берешь пробку и закупориваешь отрицательные эмоции как бутылку с водой. И только когда съемочный день закончился, позволяешь себе их пережить.

Актриса Ирина Новак / пресс-служба канала Украина

Об этом способе контролировать эмоции она узнала из интервью Аллы Пугачевой. Однажды певице перед выходом на сцену сказали, что у нее ушла мама. Но примадонна запретила себе думать об этом.

Алла Пугачева дала себе установку, что сейчас должна отработать большой концерт, как будто ничего не произошло, а потом примет и проживет эту новость, – объяснила звезда сериала Ирина Новак. – Так и я поступаю. Никто ни в чем не виноват. Жизнь так устроена, что в ней есть белые и черные полосы, счастье, горе и радость. И все это не должно мешать твоей работе.

Но это не значит, что нужно постоянно держать в себе эмоции. По словам артистки, иногда нужно просто разреветься, выговориться, а затем собраться и выйти на работу. Но это удел очень сильных людей: уметь не показывать эмоции, которые могут выбить из колеи.

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