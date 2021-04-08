Почему влюбленные изменяют друг другу
Психологи назвали самые распространенные причины измен в парах, которые любят друг друга.
Почему даже влюбленные пары расстаются из-за измен?
Виноваты смартфоны
Интерес к партнеру может временно угаснуть под влиянием общения с каким-то интересным и привлекательным человеком в сети.
Спортивный интерес
В юности дети иногда делают не совсем законные вещи, например, что-то крадут из магазина, потому что это «круто». К сожалению, подобные соревнования с самим собой не заканчиваются и во взрослом возрасте, особенно у людей с низкой самооценкой.
Ревность
Сексуальный опыт
Либо секс в паре стал рутиной, либо человек добрался до кризиса среднего возраста...
В итоге ему начинает казаться, что он столько всего в жизни не попробовал! А как же какой-нибудь запретный секс с незнакомкой? Драйв и страсть!
Напомним,