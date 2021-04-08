Почему влюбленные изменяют друг другу

Психологи назвали самые распространенные причины измен в парах, которые любят друг друга.

Почему даже влюбленные пары расстаются из-за измен?

Виноваты смартфоны

Современные технологии привнесли в нашу жизнь много нового, найти партнера теперь гораздо проще, а увлечение социальными сетями приводит к тому, что у человека остается меньше времени на общение с реальной второй половинкой.

Интерес к партнеру может временно угаснуть под влиянием общения с каким-то интересным и привлекательным человеком в сети.

Спортивный интерес

В юности дети иногда делают не совсем законные вещи, например, что-то крадут из магазина, потому что это «круто». К сожалению, подобные соревнования с самим собой не заканчиваются и во взрослом возрасте, особенно у людей с низкой самооценкой.

Ревность

Сексуальный опыт

Удивительно, но факт: партнер, который считает своего возлюбленного красивее, успешнее или сексуальнее, сам и решается на измену. Это происходит из-за ошибочного мнения, что партнер точно не отказывает претендентам.

Либо секс в паре стал рутиной, либо человек добрался до кризиса среднего возраста...

В итоге ему начинает казаться, что он столько всего в жизни не попробовал! А как же какой-нибудь запретный секс с незнакомкой? Драйв и страсть!

Напомним,