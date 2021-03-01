ТОП-3 новости для путешественников: что изменится с 1 марта

1 марта 2021 15:10 Алла Лысак
ТОП-3 новости для путешественников: что изменится с 1 марта
ТОП-3 новости для путешественников: что изменится с 1 марта

Этой весной любителей путешествовать ожидают определенные изменения. Самые интересные новости мы уже собрали для вас.

Безвизовый режим с Гренадой

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Отныне украинцы смогут пересекать границы острова Гренада в Карибском море без оформления визы. Находиться там можно до 90 дней за год (как одной поездкой, так и несколькими, по желанию самого туриста).

Грузия открывает границы 

С 1 марта украинские туристы смогут поехать в Грузию, однако для пересечения границы потребуется иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом (пройденный максимум за 72 часа до этого). Будьте готовы к тому, что на третий день пребывания в Грузии вам придется повторно пройти тест и за свой счет.

Автобусное соединение все еще не функционирует, поэтому попасть в Грузию можно только на самолете.

Повышение цен на билеты

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Украинские оператор железных дорог анонсировал повышение цен на билеты по Украине. С марта их стоимость повысится на 2%, а затем повышение станет ежемесячным.

 На все те же 2%.

Напомним,

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