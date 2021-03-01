ТОП-3 новости для путешественников: что изменится с 1 марта
Этой весной любителей путешествовать ожидают определенные изменения. Самые интересные новости мы уже собрали для вас.
Безвизовый режим с Гренадой
Грузия открывает границы
С 1 марта украинские туристы смогут поехать в Грузию, однако для пересечения границы потребуется иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом (пройденный максимум за 72 часа до этого). Будьте готовы к тому, что на третий день пребывания в Грузии вам придется повторно пройти тест и за свой счет.
Автобусное соединение все еще не функционирует, поэтому попасть в Грузию можно только на самолете.
Повышение цен на билеты
На все те же 2%.
Напомним,