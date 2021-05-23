Стоит ли стучать в дверь, заходя в комнату к ребенку: совет Дмитрия Карпачева

23 мая 2021 17:15 Александр Кива
Стоит ли стучать в дверь, заходя в комнату к ребенку: совет Дмитрия Карпачева
Стоит ли стучать в дверь, заходя в комнату к ребенку: совет Дмитрия Карпачева
pixabay.com

Личное пространство есть не только у взрослых, но и у детей. Как с первых лет жизни приучить ребенка уважать и замечать границы в общении с окружающими? Полезным лайфхаком поделился Дмитрий Карпачев.

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В гостях у героини проекта Супермама соперницы обратили внимание, что прежде чем зайти в комнату к сыну, мама постучала в дверь и спросила разрешения. Такой поступок их удивил.

Дмитрий Карпачев отметил, что это полезная привычка, которая может повлиять на будущее ребенка. Благодаря такому простому лайфхаку родители помогают детям выстраивать уважение в коммуникации с окружающими людьми.

Стучать, прежде чем зайти в детскую комнату, очень хорошая идея. Ребенок вырастет уверенным, что окружающие уважают его личное пространство. Это приучит его с детства относиться с уважением к границам других людей. Это очень полезная привычка, - рассказывает эксперт.

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