Как правильно наказывать ребенка: советы Дмитрия Карпачева

О чем стоит помнить родителям, наказывая ребенка? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.

Телеведущий часто делится в своих социальных сетях полезными советами и лайфхаками. Так, эксперт рассказал, о чем обязательно стоит задуматься родителям, наказывая детей.

Первое, на что стоит обратить внимание родителям – свои эмоции. По словам телеведущего, нельзя наказывать ребенка в возбужденном эмоциональном состоянии.

«Суть наказаний – это коррекция поведения, а гнев от собственного бессилия ничего общего с коррекцией поведения ребёнка не имеет. Наказывать надо не «потому, что…», а «для того, чтобы…». Причины, почему мы наказываем, всегда понятны: ослушался, что-то испортил, не сделал своевременно.

А вот зачем мы это делаем, какой результат мы хотим и можно ли с помощью этих действий (наказаний) к этому результату прийти? В случае такой постановки вопроса многие родители заходят в тупик.

Что я хочу с помощью этого достичь?

Приведут ли меня планируемые действия к результату?», - делится Дмитрий Карпачев.

Когда вы захотите наказать своего ребёнка, задайте себе 2 вопроса:

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