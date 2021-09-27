Как правильно наказывать ребенка: советы Дмитрия Карпачева

27 сентября 2021 09:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как правильно наказывать ребенка: советы Дмитрия Карпачева
Как правильно наказывать ребенка: советы Дмитрия Карпачева
пресс-служба

О чем стоит помнить родителям, наказывая ребенка? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.

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Телеведущий часто делится в своих социальных сетях полезными советами и лайфхаками. Так, эксперт рассказал, о чем обязательно стоит задуматься родителям, наказывая детей.

Первое, на что стоит обратить внимание родителям – свои эмоции. По словам телеведущего, нельзя наказывать ребенка в возбужденном эмоциональном состоянии.

 «Суть наказаний – это коррекция поведения, а гнев от собственного бессилия ничего общего с коррекцией поведения ребёнка не имеет. Наказывать надо не «потому, что…», а «для того, чтобы…». Причины, почему мы наказываем, всегда понятны: ослушался, что-то испортил, не сделал своевременно.

А вот зачем мы это делаем, какой результат мы хотим и можно ли с помощью этих действий (наказаний) к этому результату прийти? В случае такой постановки вопроса многие родители заходят в тупик.

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Когда вы захотите наказать своего ребёнка, задайте себе 2 вопроса:

  • Что я хочу с помощью этого достичь?
  • Приведут ли меня планируемые действия к результату?», - делится Дмитрий Карпачев.

Узнайте больше ценной информации о воспитании детей. Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» на СТБ – с понедельника по четверг в 19:05. 

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