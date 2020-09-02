Берите на заметку! Мужчины рассказали о своих эротических фантазиях

2 сентября 2020 12:30 Алла Лысак
Берите на заметку! Мужчины рассказали о своих эротических фантазиях
Берите на заметку! Мужчины рассказали о своих эротических фантазиях
pixabay.com

Эротические фантазии имеют огромное влияние на мужскую возбудимость.

Каждый мужчина обладает довольно широким спектром сексуальных фантазий, однако далеко не все делятся ими даже с самой близкой и любимой женщиной.

Знать, что возбуждает вашего мужчину, буквально необходимо, тогда секс станет особенным и неповторимым. Путем ненавязчивых расспросов, ласк и поцелуев можно узнать, о чем мечтает конкретный мужчина. Ну а начать можно с самых распространенных фантазий представителей мужского пола.  

Обнаженность

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Большинство мужских фантазий связаны с обнаженной женщиной. Кто-то хочет встретить обнаженную стюардессу, а кто-то боится попросить у жены ходить по квартире голой. Кому-то нравится подглядывать, а кому-то видеть взгляд… А вы можете сыграть кого угодно, использовав костюм и актерский талант.

Грудь

Около 63% мужчин из опрошенных признались, что их фантазии связаны с женской грудью, зачастую большой. Многим нравится, когда женщина не надевает бюстгальтер под футболку или платье. Т.е. мужчины, как правило, приходят в полнейших восторг, когда женщина будто бы случайно дает возможность им увидеть чуть больше через разрезы и случайно обнажившиеся участки декольте. Полностью раздеваться при этом совершенно необязательно.

Гениталии

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Подавляющее большинство (85%) мужчин в своих фантазиях видят женщину, которая демонстрирует свои гениталии. В топе среди фантазий девушки, которые говорят, что на них нет белья или показывают это. Нравится мужчинам смотреть и на то, как женщина играет сама с собой, намекая на продолжение вместе.

Как видите, почти все мужские фантазии основаны на визуальном образе. При этом, уверяют психологи, женщины больше концентрируются на действиях. Для возбуждения им мало только представить перед собой красивого мужчину.

Напомним, как секс влияет на женскую красоту?

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