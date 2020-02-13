Предлагаем варианты поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе.

В День святого ВалентинаПусть сбываются мечты.Не пройдет любовь пусть мимо,А в душе цветут цветы!Пусть счастливый этот праздникПринесет вестей прекрасных,Станет маленькою сказкой,Где всё радостно и ясно!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.



С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

***

Большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твое плечо и понимание.

***

Желаю тебе найти свою любовь.

Не отчаивайся, что ее пока нет. Она обязательно придет. Просто пока Бог тебя оберегает от несчастливых отношений. А твои будут самыми счастливыми.

***

Бажаю тобі кохання:Не такого як місяць, бо він пропадає,Не такого як сонце, бо воно згасає,Не такого як вітер, бо він гуляє,А такого як небо, бо воно безкрає!З днем Святого Валентина!

***

Поздравлю я тебя, моя любовь.

О чувствах наших я напомню вновь.

За них поднимем мы шампанского бокал.

Давай жить так, чтобы не гас накал

Речей и взглядов наших, очень страстных,

А дней в судьбе полно было прекрасных.

В День всех влюбленных я тебе желаю

Объятий собственных, уж я-то точно знаю —

К ним равнодушным просто нельзя быть

... готово сердце моё искренне любить.

Река любви пусть наша будет бурной,

Успехов нам в этой истории амурной.

***

У день Святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей.

Напомним,