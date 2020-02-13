Поздравления с Днем Святого Валентина

13 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Поздравления с Днем Святого Валентина
Поздравления с Днем Святого Валентина в стихах и прозе
pixabay.com

Предлагаем варианты поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе.

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В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты. 
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

***

Большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твое плечо и понимание.

***

Желаю тебе найти свою любовь.

Не отчаивайся, что ее пока нет. Она обязательно придет. Просто пока Бог тебя оберегает от несчастливых отношений. А твои будут самыми счастливыми. 

***

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Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

***

Поздравлю я тебя, моя любовь.
О чувствах наших я напомню вновь.
За них поднимем мы шампанского бокал.
Давай жить так, чтобы не гас накал
Речей и взглядов наших, очень страстных,
А дней в судьбе полно было прекрасных.
В День всех влюбленных я тебе желаю
Объятий собственных, уж я-то точно знаю —
К ним равнодушным просто нельзя быть
... готово сердце моё искренне любить.
Река любви пусть наша будет бурной,
Успехов нам в этой истории амурной.

***

У день Святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. 

Напомним,

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