Оригинальное поздравление ко Дню влюбленных: делаем красоту своими руками

13 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Оригинальное поздравление ко Дню влюбленных: делаем красоту своими руками
Оригинальное поздравление ко Дню влюбленных: делаем красоту своими руками
pixabay.com

Хотите порадовать свою половинку ко Дню святого Валентина и не быть банальным?

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Тогда у нас есть креативная идея признания в своей любви не на словах, а на деле. Ведь лучшее проявление чувств - в действиях. 

Для создания красивой валентинки своими руками вам понадобятся: 

  • фетр;
  • ножницы;
  • нитка с иголкой;
  • наполнитель (вата или синтепон);
  • материалы для украшения (бисер, пуговицы, кружево, ленты).

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Что дальше?

Не пугайтесь. Даже если у вас за труды был неуд, сейчас воплотить задумку в жизнь окажется куда проще, чем вы думаете. 

Для аккуратности возьмите трафарет, чтобы сердечки были одинаковыми и ровными. 

По контуру вырежьте сердечки и сшейте при помощи ниток и иголок, оставив по краям несколько миллиметров. Оставив небольшое отверстие для наполнителя, заполни валентинку своими руками на 14 февраля ватой или синтепоном.

Для придания большей индивидуальности валентинке, вы можете пришить бисер, ленточки или пуговицы еще до того, как начнешь сшивать обе половинки валентинки. 

Напомним, 

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