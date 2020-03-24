24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Сегодня отмечается международный день борьбы с депрессией.

Какой праздник 24 марта 2020?

Международный день борьбы с депрессией,

День борьбы с туберкулезом,

Международный день права на установление истины.

Памятные даты 24 марта, годовщины и события

В 1802 году Ричард Треветик получил патент на паровоз.

Немецкий исследователь Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза (спустя год он нашел и возбудитель холеры).

В США в 1898 году конструкторы продали первый автомобиль за 1000 долларов.

В 1930 году карликовая планета получила свое название — Плутон.

В 1972 году общественность увидела фильм «Крестный отец».

В Соединенных Штатах Америки 24 марта отмечают День изюма в шоколаде и День сырного стейка, в Уганде активно сажают деревья и отмечают соответствующий день, в Польше 24 марта празднуют Национальный день жизни, а в Аргентине каждый год вспоминают истину и справедливость.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

Православные сегодня отмечают память святителей Софрония и Ефима (Евфимия), в народе праздник называют Ефимов и ожидают в этот день пения кукушки.

Согласно народным верованиям, услышав пение кукушки, необходимо потрусить кошелек с монетами, чтобы привлечь удачу и богатство.

Что сегодня нельзя делать

Советуем избегать хирургических операций, поход к стоматологу тоже желательно отменить.

Не завидуйте никому, иначе сами столкнетесь с подобным.

Приметы на 24 марта

Если сегодня дует порывистый и холодный ветер, не следует ожидать теплую весну.

Дождит к урожаю, а низко летящие журавли считаются предвестниками длительных осадков.

Увидели лебедя на пруде, вскоре настанет тепло.

В этот день празднуются именины Василия, Ивана Георгия.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,