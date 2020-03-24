24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Сегодня отмечается международный день борьбы с депрессией.
Какой праздник 24 марта 2020?
- Международный день борьбы с депрессией,
- День борьбы с туберкулезом,
- Международный день права на установление истины.
Памятные даты 24 марта, годовщины и события
- В 1802 году Ричард Треветик получил патент на паровоз.
- Немецкий исследователь Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза (спустя год он нашел и возбудитель холеры).
- В США в 1898 году конструкторы продали первый автомобиль за 1000 долларов.
- В 1930 году карликовая планета получила свое название — Плутон.
- В 1972 году общественность увидела фильм «Крестный отец».
Какой сегодня церковный праздник
Православные сегодня отмечают память святителей Софрония и Ефима (Евфимия), в народе праздник называют Ефимов и ожидают в этот день пения кукушки.
Согласно народным верованиям, услышав пение кукушки, необходимо потрусить кошелек с монетами, чтобы привлечь удачу и богатство.
Что сегодня нельзя делать
Советуем избегать хирургических операций, поход к стоматологу тоже желательно отменить.
Не завидуйте никому, иначе сами столкнетесь с подобным.
Приметы на 24 марта
Дождит к урожаю, а низко летящие журавли считаются предвестниками длительных осадков.
Увидели лебедя на пруде, вскоре настанет тепло.
В этот день празднуются именины Василия, Ивана Георгия.
Напомним,