13 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться? седмица

Какой праздник 13 апреля 2020?

Всемирный день рок-н-ролла,

Великий понедельник у христиан,

Пасхальный понедельник у католиков,

Тайский новый год (Таиланд)

В Индии Новый год сикхов.

Памятные даты 13 апреля, годовщины и события

В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и полностью его разграбили.

В 1923 году в Лондоне начал функционировать стадион "Уэмбли".

В 1937 году скончался Илья Ильф, один из создателей Остапа Бендера.

В 1960 году французские военные успешно испытали в Сахаре ядерный заряд, став 4 страной (после британцев, американцев и СССР) с ядерным оружием.

В 1970 году на борту "Аполлона 13" произошел взрыв кислородного баллона (на основе этих событий снят голливудский блокбастер "Аполлон 13").

Знаменитости, родившиеся 13 апреля

Глэдис Уолтон, американская актриса театра и кино, Мария Долина, русская певица, Уильям Беннетт, английский композитор, самая крупная фигура в британской музыке XIX века, Ричард Тревитик, известный английский изобретатель, горный инженер и создатель первого в мире автобуса и паровоза

Какой сегодня церковный праздник

Православные вспоминают жизнь, молятся ему о защите от болезней, исцелении и выздоровлении.

Святой Ипатий славился невероятными чудесами, молитвами, а также лечением людей, потерявших зрение.

Сегодня, 13 апреля, у православных христиан начинается священная седмица перед Пасхой. В Великий понедельник принято активно готовиться к предстоящему празднику, можно убирать дом и приводить в порядок дела.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется употреблять алкоголь, а также сажать новые растения, наши предки верили, что они не приживутся и вскоре завянут.

Если опасаетесь пожара и других бедствий, обязательно сожгите сегодня все старые вещи, которые остались в доме.

Ипатию традиционно молятся роженицы, чтобы не возникли осложнения, а молока оказалось достаточно для малыша. Кроме того, свои просьбы о детях Ипатию направляют и женщины, которые пока не могут родить малыша.

Приметы на 13 апреля

Безоблачное небо без ветра – скоро пойдет дождь.

Если солнечно, лето будет теплым.

Солнце, показавшееся из-за туч, символизирует потепление на длительный срок.

Если прилетевшие из теплых краев птицы еще не щебечут, похолодает.

Утренний дождь предсказывает мокрое лето.

Именинники

Иоанна, Анна, Яков, Иван, Иннокентий.

Напомним,