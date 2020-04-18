18 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
18 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 апреля является 109 днем года, до конца года осталось 257 дней. 

Какой праздник 18 апреля 2020?    

Памятные даты 18 апреля, годовщины и события

В 1902 году впервые для поимки преступника была использована дактилоскопия. 

В 1906 году в результате землетрясения была разрушена часть Сан-Франциско. 

В 1909 году Ватикан канонизировал Жанну д'Арк, которую в средние века инквизиция сожгла на костре. "Орлеанская дева" была полностью оправдана.

В 1946 году в Женеве распустили Лигу Наций, решение приняли после образования Организации объединенных Наций.

В 1949 году в Дублине провозглашена Республика Ирландия.

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 18 апреля 

18 апреля родились американский актер Эрик Робертс, народный артист Георгий Вицин, австрийский музыкант Франц фон Зуппе.

Какой сегодня церковный праздник

18 апреля православные отмечают Великую субботу накануне Пасхи. В этот день многие занимаются готовкой, красят яйца, выпекают куличи.

Что сегодня нельзя делать

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Великая суббота имеет еще одно наименование, в народе ее называют тихой, что символизирует запрет на проведение пышных празднований до наступления воскресения.

Время перед воскрешением Иисуса Христа желательно провести за размышлениями и молитвами, нельзя веселиться, петь, танцевать, и работать (исключением считается труд, который невозможно перенести на другой день.

Приметы на 18 апреля 

Если днем тепло, а ночью холодно, погода будет устойчивой.

В поле звук слышится отчетливо, к дождю!

Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Семен.

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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