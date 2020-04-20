20 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
20 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 апреля является 111 днем года, до конца года осталось 255 дней. 

Какой праздник 20 апреля 2020?     

Памятные даты 20 апреля, годовщины и события

В 1770 году Джеймс Кук открыл новый Южный Уэльс (Юго-восточная Австралия).

В 1841 году опубликован первый в истории литературы детективный рассказ, «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Алана По.

В 1940 году в США продемонстрировали первый электронный микроскоп.

В 2001 году в Китае официально исключили гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

В 2010 году в Мексиканском заливе взорвалась платформа Deepwater Horizon, спровоцировав техногенную катастрофу. 

20 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 20 апреля 

20 апреля родились французский император Наполеон Бонапарт, немецкий диктатор Адольф Гитлер, американская актриса Кармен Электра.

Какой сегодня церковный праздник

Православные вспоминают митрополита Митиленского Георгия. 

Он посвятил свою жизнь служению Богу с юных лет, претерпел гонения от иконоборцев, а во время правления Константина Порфирородного (780—797) получил архиерейскую кафедру, наконец, получил возможность не прятаться и не бояться.

Всю жизнь преподобный Георгий оставался образцом чистоты и возвышенности, некоторые даже сравнивали его земное бытие с жизнью ангелов. Георгий обладал даром чудотворения, он исцелял многие болезни, спасал от смерти. 

Что сегодня нельзя делать

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Наши предки старались не ходить к рекам и озерам без защиты, полагая, что именно в этот день просыпались коварные русалки.

Существовал обычай подходить к воде только с пучком полыни или чесноком, оберегами от нечисти. 

Приметы на 20 апреля 

Если ночью яркие звезды, к обеду можно ждать грозу.

Красный восход солнца символизирует перемену погоды.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Именинники: Леонтина, Георгий, Даниил, Петр. 

20 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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