21 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 апреля является 112 днем года, до конца года осталось 254 дня.

Какой праздник 21 апреля 2020?

Всемирный день творчества,

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День рождения королевы Елизаветы II,

Международный день цирка.

День Рима.

Памятные даты 21 апреля, годовщины и события

В 1785 году прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.

В 1908 году попытка американского исследователя Фредерика Кука достичь Северного полюса завершилась провалом.

В 1944 году женщины во Франции получили избирательное право.

В 1960 году столицей Бразилии становится город Бразилия (вместо Рио-де-Жанейро), построенный за четыре года.

В 1979 году в столице Украины открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии.

21 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 21 апреля

21 апреля родились украинская певица Анастасия Приходько, шотландский актер Джеймс Макэвой, британский гитарист Роберт Смит.

Какой сегодня церковный праздник

Православные почитают Иверскую икону Божией Матери. Женщина, владевшая иконой, чтобы спасти ее от иконоборцев, опустила ее в море.

Через несколько дней икону обнаружили на воде около Афона и поставили в местном храме. Однако уже на следующий день изображение обнаружили не в храме, а над воротами. Никто не мог это объяснить. После того, как подобное повторилось несколько раз, Пресвятая Дева открыла святому Гавриилу окончательную волю во сне.

Она сказала, что не желает быть хранимой иконами, а должна быть Хранительницей.

После этого образ был поставлен над монастырскими воротами.

Что сегодня нельзя делать

Продолжается празднование Пасхи!

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, желать людям зла.

Приметы на 21 апреля

День ясный, значит, хорошее лето будет.

Овес сей в грязь – будешь князь.

Если ком земли не рассыпается – пахать рано.

Именинники: Сергей, Иван, Мария.

21 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,