24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 апреля является 115 днем года, до конца года осталось 251 день.

Какой праздник 24 апреля 2020?

Международный день солидарности молодежи,

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День деревьев в США.

Начало священного месяца Рамадан.

Памятные даты 24 апреля, годовщины и события

В 1800 году в США основали Библиотеку Конгресса.

В 1833 году американский химик получил патент на газированную воду.

В 1962 году в США впервые показала телевизионную передачу сигнала через спутник.

В 1992 году создана республика Югославия, в которую вошли Сербия и Черногория.

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 22 апреля

24 апреля родились английский писатель Даниэль Дефо, предприниматель, основатель косметической империи Эсте Лаудер, актриса Барбара Стрейзанд.

Какой сегодня церковный праздник

Иконы Божией Матери "Живоносный Источник,

День памяти святого мученика Антипа.

Что сегодня нельзя делать

Продолжается светлая седмица после Пасхи, Великий пост закончился и пищевые ограничения остались позади, однако нельзя употреблять алкоголь без меры.

Очень важно всю неделю сохранять позитивный настрой, не ссориться, не вызывать конфликты, запрещено желать кому-то зла.

Приметы на 24 апреля

Если небо красное утром, то весна предстоит дождливая и ветреная.

Дождь в этот день символизирует урожай грибов.

Если зацвела верба, следует ждать потепления.

Морозное утро и солнечный день обещают быстрый рост яровых.

Именинники: Антип, Иван, Яков.

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,