24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 апреля 2020 00:10 Алла Лысак
24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 апреля является 115 днем года, до конца года осталось 251 день. 

Какой праздник 24 апреля 2020?      

Памятные даты 24 апреля, годовщины и события

В 1800 году в США основали Библиотеку Конгресса. 

В 1833 году американский химик получил патент на газированную воду. 

В 1962 году в США впервые показала телевизионную передачу сигнала через спутник.

В 1992 году создана республика Югославия, в которую вошли Сербия и Черногория.

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 22 апреля 

24 апреля родились английский писатель Даниэль Дефо, предприниматель, основатель косметической империи Эсте Лаудер, актриса Барбара Стрейзанд.

Какой сегодня церковный праздник

  • Иконы Божией Матери "Живоносный Источник,
  • День памяти святого мученика Антипа.

Что сегодня нельзя делать

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Продолжается светлая седмица после Пасхи, Великий пост закончился и пищевые ограничения остались позади, однако нельзя употреблять алкоголь без меры.

Очень важно всю неделю сохранять позитивный настрой, не ссориться, не вызывать конфликты, запрещено желать кому-то зла.

Приметы на 24 апреля 

Если небо красное утром, то весна предстоит дождливая и ветреная.

Дождь в этот день символизирует урожай грибов.

Если зацвела верба, следует ждать потепления.

Морозное утро и солнечный день обещают быстрый рост яровых.

Именинники: Антип, Иван, Яков.

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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