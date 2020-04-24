24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 апреля является 115 днем года, до конца года осталось 251 день.
Какой праздник 24 апреля 2020?
- Международный день солидарности молодежи,
- День деревьев в США.
- Начало священного месяца Рамадан.
Памятные даты 24 апреля, годовщины и события
В 1800 году в США основали Библиотеку Конгресса.
В 1833 году американский химик получил патент на газированную воду.
В 1962 году в США впервые показала телевизионную передачу сигнала через спутник.
В 1992 году создана республика Югославия, в которую вошли Сербия и Черногория.
Знаменитости, родившиеся 22 апреля
24 апреля родились английский писатель Даниэль Дефо, предприниматель, основатель косметической империи Эсте Лаудер, актриса Барбара Стрейзанд.
Какой сегодня церковный праздник
- Иконы Божией Матери "Живоносный Источник,
- День памяти святого мученика Антипа.
Что сегодня нельзя делать
Очень важно всю неделю сохранять позитивный настрой, не ссориться, не вызывать конфликты, запрещено желать кому-то зла.
Приметы на 24 апреля
Если небо красное утром, то весна предстоит дождливая и ветреная.
Дождь в этот день символизирует урожай грибов.
Если зацвела верба, следует ждать потепления.
Морозное утро и солнечный день обещают быстрый рост яровых.
Именинники: Антип, Иван, Яков.
Напомним,