25 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 апреля является 116 днем года, до конца года осталось 250 дней

Какой праздник 25 апреля 2021?

Международный день ДНК,

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Международный день ветеринара,

День борьбы с малярией,

День пингвинов,

Вербное воскресенье,

День цветов в Нидерландах.

Памятные даты 25 апреля, годовщины и события

В 1792 году во Франции ввели смертную казнь через гильотину.

В 1901 году в США внедрили автомобильные номера.

В 1931 году Порше основал одноименную компанию (Porsche).

25 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 25 апреля

25 апреля родились шведский астроном Андерс Цельсий, джазовая певица Элла Фицджеральд, актриса Рене Зельвегер.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане почитают память преподобного Василия исповедника.

А также Вербное воскресенье.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя допускать излишеств в еде и употребления алкоголя, под запретом плохие мысли, ссоры и конфликты в семье.

Нельзя шить, рубать, делать что-то на огороде.

Бытует мнение, что если в этот день кому-то пожелать зла, то человек сам пострадает от зла, так делать не нужно.

Приметы на 25 апреля

Антип воду льет, а Василий землю парит.

На Василия и земля запарится, как старуха в бане.

Именинники: Мария, Анфиса, Марта, Сергей, Василий.