25 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 апреля является 116 днем года, до конца года осталось 250 дней
Какой праздник 25 апреля 2021?
- Международный день ДНК,
- Международный день ветеринара,
- День борьбы с малярией,
- День пингвинов,
- Вербное воскресенье,
- День цветов в Нидерландах.
Памятные даты 25 апреля, годовщины и события
В 1792 году во Франции ввели смертную казнь через гильотину.
В 1901 году в США внедрили автомобильные номера.
В 1931 году Порше основал одноименную компанию (Porsche).
Знаменитости, родившиеся 25 апреля
25 апреля родились шведский астроном Андерс Цельсий, джазовая певица Элла Фицджеральд, актриса Рене Зельвегер.
Какой сегодня церковный праздник
Православные христиане почитают память преподобного Василия исповедника.
А также Вербное воскресенье.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя шить, рубать, делать что-то на огороде.
Бытует мнение, что если в этот день кому-то пожелать зла, то человек сам пострадает от зла, так делать не нужно.
Приметы на 25 апреля
- Антип воду льет, а Василий землю парит.
- На Василия и земля запарится, как старуха в бане.