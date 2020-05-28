28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 мая является 149 днем года, до конца года осталось 217 дней.

Какой праздник 28 мая 2020?

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День падения режима в Эфиопии.

Памятные даты 28 мая, годовщины и события

В 1569 году Польша и Литва подписали унию, которая создала государство Речь Посполитую.

В 1664 году в Соединенных Штатах Америки основали первую баптистскую церковь в Бостоне.

В 1830 году в США разрешили выгонять коренных жителей Америки (индейцев) из мест, где они жили, ограничив их права и свободы.

В 1871 году революционеры разгромили Парижскую коммуну и продержались 72 дня.

28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 мая

28 мая родились ирландский поэт, автор баллад Томас Мур, офицер, журналист и создатель серии книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг.

Какой сегодня церковный праздник

Вознесение Господне

Что сегодня можно и нельзя делать

Вознесение является одним из главных православных праздников в году, поэтому в этот день запрещено работать (за исключением мелких бытовых и обязательных дел).

Православные стараются как можно больше времени посвятить богу. Однако в 2020 году берите во внимание эпидемическую обстановку в вашем регионе, помните, что любое посещение многолюдного места несет в себе риски.

Народные приметы в этот день связаны с тем, что якобы сам Иисус ходит по улицам. Наши предки пекли хлеб и давали его случайным прохожим. А выносить мусор на улицу в этот день нежелательно, можно Иисуса оскорбить.

Приметы на 28 мая

Если восход в этот день красный, летом могут возникать пожары.

Зацвел можжевельник, пора заняться ячменем.

Много паутины в воздухе, лето будет жарким.

Именинники: Дмитрий, Пахом.

28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,