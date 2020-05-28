28 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 мая является 149 днем года, до конца года осталось 217 дней.
Какой праздник 28 мая 2020?
- День падения режима в Эфиопии.
Памятные даты 28 мая, годовщины и события
В 1569 году Польша и Литва подписали унию, которая создала государство Речь Посполитую.
В 1664 году в Соединенных Штатах Америки основали первую баптистскую церковь в Бостоне.
В 1830 году в США разрешили выгонять коренных жителей Америки (индейцев) из мест, где они жили, ограничив их права и свободы.
В 1871 году революционеры разгромили Парижскую коммуну и продержались 72 дня.
Кто родился 28 мая
28 мая родились ирландский поэт, автор баллад Томас Мур, офицер, журналист и создатель серии книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг.
Какой сегодня церковный праздник
- Вознесение Господне
Что сегодня можно и нельзя делать
Православные стараются как можно больше времени посвятить богу. Однако в 2020 году берите во внимание эпидемическую обстановку в вашем регионе, помните, что любое посещение многолюдного места несет в себе риски.
Народные приметы в этот день связаны с тем, что якобы сам Иисус ходит по улицам. Наши предки пекли хлеб и давали его случайным прохожим. А выносить мусор на улицу в этот день нежелательно, можно Иисуса оскорбить.
Приметы на 28 мая
Если восход в этот день красный, летом могут возникать пожары.
Зацвел можжевельник, пора заняться ячменем.
Много паутины в воздухе, лето будет жарким.
Именинники: Дмитрий, Пахом.
Напомним,