3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 июня является 155 днем года, до конца года осталось 211 дней.
Какой праздник 3 июня 2020?
- Всемирный день косолапости,
- День независимости Черногории.
Памятные даты 3 июня, годовщины и события
В 1962 году произошла катастрофа Boeing 707 в Париже, жертвами стали 130 человек.
В 1965 году Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, который вышел в открытый космос.
В 1980 году в США объявили ядерную тревогу из-за сбоя компьютера, который сообщал о советском ядерном потенциале.
В 1998 году произошла крупнейшая в истории современной Германии железнодорожная катастрофа.
Кто родился 3 июня
3 июня родились украинский биолог Константин Сытник, немецкий футболист Марио Гетце.
Какой сегодня церковный праздник
- День Елены
Что сегодня можно и нельзя делать
Старшие родственники в этот день сеяли лен, а если не было такой возможности, то хотя бы бросали горсть семян на землю.
Нельзя сегодня ругаться и ссориться, особенно с девушками.
Приметы на 3 июня
Если рябина интенсивно цветет, будет прекрасный урожай льна.
На Елену пошел дождь с грозой, осень будет дождливой.
Если вечером кузнецы стрекочут, погода установится хорошая!
Звонкий гром, к сильному дождю.
Если гром тихий, то дождь закончится в скором времени.
Именинники: Касьян, Константин, Михаил, Елена, Федор.
Напомним,