3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июня 2020 00:30 Алла Лысак
3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

3 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 июня является 155 днем года, до конца года осталось 211 дней.

Какой праздник 3 июня 2020?                       

Памятные даты 3 июня, годовщины и события

В 1962 году произошла катастрофа Boeing 707 в Париже, жертвами стали 130 человек.

В 1965 году Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, который вышел в открытый космос. 

В 1980 году в США объявили ядерную тревогу из-за сбоя компьютера, который сообщал о советском ядерном потенциале. 

В 1998 году произошла крупнейшая в истории современной Германии железнодорожная катастрофа. 

Кто родился 3 июня

3 июня родились украинский биолог Константин Сытник, немецкий футболист Марио Гетце. 

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник

  • День Елены

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Девушки в давние годы не заплетали на Елену косы, а носили волосы распущенными, чтобы волосы росли красивыми и длинными.

Старшие родственники в этот день сеяли лен, а если не было такой возможности, то хотя бы бросали горсть семян на землю. 

Нельзя сегодня ругаться и ссориться, особенно с девушками. 

Приметы на 3 июня

Если рябина интенсивно цветет, будет прекрасный урожай льна.

На Елену пошел дождь с грозой, осень будет дождливой.

Если вечером кузнецы стрекочут, погода установится хорошая!

Звонкий гром, к сильному дождю.

Если гром тихий, то дождь закончится в скором времени.

Именинники: Касьян, Константин, Михаил, Елена, Федор.

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 3 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 3 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK