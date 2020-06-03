3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 июня является 155 днем года, до конца года осталось 211 дней.

Какой праздник 3 июня 2020?

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Всемирный день косолапости,

День независимости Черногории.

Памятные даты 3 июня, годовщины и события

В 1962 году произошла катастрофа Boeing 707 в Париже, жертвами стали 130 человек.

В 1965 году Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, который вышел в открытый космос.

В 1980 году в США объявили ядерную тревогу из-за сбоя компьютера, который сообщал о советском ядерном потенциале.

В 1998 году произошла крупнейшая в истории современной Германии железнодорожная катастрофа.

Кто родился 3 июня

3 июня родились украинский биолог Константин Сытник, немецкий футболист Марио Гетце.

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник

День Елены

Что сегодня можно и нельзя делать

Девушки в давние годы не заплетали на Елену косы, а носили волосы распущенными, чтобы волосы росли красивыми и длинными.

Старшие родственники в этот день сеяли лен, а если не было такой возможности, то хотя бы бросали горсть семян на землю.

Нельзя сегодня ругаться и ссориться, особенно с девушками.

Приметы на 3 июня

Если рябина интенсивно цветет, будет прекрасный урожай льна.

На Елену пошел дождь с грозой, осень будет дождливой.

Если вечером кузнецы стрекочут, погода установится хорошая!

Звонкий гром, к сильному дождю.

Если гром тихий, то дождь закончится в скором времени.

Именинники: Касьян, Константин, Михаил, Елена, Федор.

3 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,