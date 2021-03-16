Когда День матери 2021 в Украине

Когда День матери 2021 года в Украине

Когда Украина будет отмечать День матери 2021?

Украина празднует День матери на государственном уровне, за конкретным днем он не закреплен и ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2021 году День матери попадает на 9 мая и будет праздноваться в День победы над фашизмом.

В этот день принято поздравлять матерей, дарить им цветы, открытки и подарки.

Как появился День матери

Изначально День матери отмечался как праздник единства в борьбе за мир, идея принадлежит активистке из Соединенных Штатов Америки и датируется 1872 годом. Впервые официально День матери отпраздновали в штате Вирджиния в 1910 году, а уже спустя четыре года президент США Вудро Вильсон объявил вторую неделю мая национальным праздником всех матерей страны.

Почему День матери отмечается в мае?

Некоторые связывают выбор даты с символизмом весны, возрождения и буйством красок, другие же считают, что дата связана прежде всего с Пресвятой Богородицей, ведь май традиционно посвящают ей.

День Матери сегодня отмечают во многих странах, Украина к их числу присоединилась еще в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады.

В 1929 году праздник впервые отметили с концертами и фестивалями во Львове и Тернополе.

Напомним,