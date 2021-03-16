Когда День матери 2021 в Украине
Когда Украина будет отмечать День матери 2021?
В этот день принято поздравлять матерей, дарить им цветы, открытки и подарки.
Как появился День матери
Изначально День матери отмечался как праздник единства в борьбе за мир, идея принадлежит активистке из Соединенных Штатов Америки и датируется 1872 годом. Впервые официально День матери отпраздновали в штате Вирджиния в 1910 году, а уже спустя четыре года президент США Вудро Вильсон объявил вторую неделю мая национальным праздником всех матерей страны.
Почему День матери отмечается в мае?
День Матери сегодня отмечают во многих странах, Украина к их числу присоединилась еще в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады.
В 1929 году праздник впервые отметили с концертами и фестивалями во Львове и Тернополе.
Напомним,