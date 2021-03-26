Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине

Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине

Рассказываем об основных торжествах и праздниках второго месяца весны.

Выходные в апреле в Украине

В апреле немного государственных праздников, однако есть несколько важных дат, которые не стоит обходить вниманием!

Апрель начнется с забавного праздника, Дня смеха.

Затем украинцы будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.

Всего в апреле нас ждут 8 выходных, 4 субботы и 4 воскресенья, соответственно, работать придется 22 дня.

Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине / pixabay.com

Профессиональные праздники в апреле 2021

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2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги,

4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности,

5 апреля - Международный день супа,

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития,

7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы,

8 апреля - Международный день цыган,

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона,

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15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе,

16 апреля - Всемирный день голоса,

17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины,

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры,

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря,

22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли),

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога,

24 апреля - Международный день солидарности молодежи,

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),

26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф,

28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима),

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца,

30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.

Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине / pixabay.com

Напомним,