Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине

26 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине
Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем об основных торжествах и праздниках второго месяца весны.

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В апреле немного государственных праздников, однако есть несколько важных дат, которые не стоит обходить вниманием!

Выходные в апреле в Украине  

Апрель начнется с забавного праздника, Дня смеха. 

Затем украинцы будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.

Всего в апреле нас  ждут 8 выходных, 4 субботы и 4 воскресенья, соответственно, работать придется 22 дня. 

Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине / pixabay.com

Профессиональные праздники в апреле 2021

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    1 апреля - День смеха, Международный день птиц,
  • 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги,
  • 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, 
  • 5 апреля - Международный день супа,
  • 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития,
  • 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы,
  • 8 апреля - Международный день цыган,
  • 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона,
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    12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине,
  • 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе,
  • 16 апреля - Всемирный день голоса,
  • 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины,
  • 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры,
  • 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря,
  • 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли),
  • 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога,
  • 24 апреля - Международный день солидарности молодежи,
  • 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
  • 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф,
  • 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима),
  • 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца,
  • 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.

Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине / pixabay.com

Напомним,

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