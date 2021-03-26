Выходные и праздники в апреле 2021 года в Украине
Рассказываем об основных торжествах и праздниках второго месяца весны.
Выходные в апреле в Украине
Апрель начнется с забавного праздника, Дня смеха.
Затем украинцы будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.
Всего в апреле нас ждут 8 выходных, 4 субботы и 4 воскресенья, соответственно, работать придется 22 дня.
Профессиональные праздники в апреле 2021
- 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги,
- 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности,
- 5 апреля - Международный день супа,
- 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития,
- 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы,
- 8 апреля - Международный день цыган,
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона,
- 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе,
- 16 апреля - Всемирный день голоса,
- 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины,
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры,
- 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря,
- 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли),
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога,
- 24 апреля - Международный день солидарности молодежи,
- 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
- 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф,
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима),
- 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца,
- 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.
Напомним,