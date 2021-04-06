Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что категорически запрещено делать
Благовещение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году праздник выпадает на среду.
Традиции Благовещения
В этот день принято вспоминать, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором появлении на свет Иисуса Христа.
Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами
Традиции Благовещения
Благовещение входит в перечень двунадесятых праздников, в храмах совершается всенощное бдение, читается литургия святого Иоанна Златоуста.
Существует традиция выпускать после богослужения в небо белых голубей.
Поскольку в 2021 году Благовещение не попадает на Страстную неделю, разрешается употреблять рыбу. Хозяйки в этот день пекут так называемые просфоры, хлебцы для службы в церкви. После освящения каждый член семьи должен съесть хлебец натощак, чтобы быть счастливым весь следующий год.
Что нельзя делать на Благовещение
Народная пословица гласит, что на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет.
Под запретом ссоры, сквернословие, злость и обиды. Нежелательно давать деньги в долг и одалживать даже близким. Помните, что продолжается Великий пост, если вы придерживаетесь его, то не употребляйте мясо и яйца.
Напомним,