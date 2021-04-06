Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что категорически запрещено делать

6 апреля 2021 09:50 Алла Лысак
Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что категорически запрещено делать
Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что нельзя делать
pixabay.com

Благовещение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году праздник выпадает на среду.

Традиции Благовещения 

Читайте такжеПавел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
Благовещение считается крупным праздником как у православных, так и у католиков.

В этот день принято вспоминать, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором появлении на свет Иисуса Христа. 

Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами

Традиции Благовещения

Благовещение входит в перечень двунадесятых праздников, в храмах совершается всенощное бдение, читается литургия святого Иоанна Златоуста. 

Существует традиция выпускать после богослужения в небо белых голубей.

Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что нельзя делать / pixabay.com

Поскольку в 2021 году Благовещение не попадает на Страстную неделю, разрешается употреблять рыбу. Хозяйки в этот день пекут так называемые просфоры, хлебцы для службы в церкви. После освящения каждый член семьи должен съесть хлебец натощак, чтобы быть счастливым весь следующий год.

Читайте такжеЛунный гороскоп на 27 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Перед Благовещением принято наводить в доме чистоту и порядок. 

Что нельзя делать на Благовещение

Народная пословица гласит, что на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет.

Под запретом ссоры, сквернословие, злость и обиды. Нежелательно давать деньги в долг и одалживать даже близким. Помните, что продолжается Великий пост, если вы придерживаетесь его, то не употребляйте мясо и яйца.

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники православные праздники праздник Благовещение Пресвятой Богородицы

Материалы по теме

6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Праздники

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
АвтоЛеди

Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
Бедная Саша: смотреть онлайн 7 серию
Сериалы

Бедная Саша: смотреть онлайн 7 серию

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK