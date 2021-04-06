Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что категорически запрещено делать

Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году праздник выпадает на среду.

Традиции Благовещения

Благовещение считается крупным праздником как у православных, так и у католиков.

В этот день принято вспоминать, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором появлении на свет Иисуса Христа.

Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами

Традиции Благовещения

Благовещение входит в перечень двунадесятых праздников, в храмах совершается всенощное бдение, читается литургия святого Иоанна Златоуста.

Существует традиция выпускать после богослужения в небо белых голубей.

Когда Благовещение в 2021 году: традиции, что нельзя делать / pixabay.com

Поскольку в 2021 году Благовещение не попадает на Страстную неделю, разрешается употреблять рыбу. Хозяйки в этот день пекут так называемые просфоры, хлебцы для службы в церкви. После освящения каждый член семьи должен съесть хлебец натощак, чтобы быть счастливым весь следующий год.

Что нельзя делать на Благовещение

Перед Благовещением принято наводить в доме чистоту и порядок.

Народная пословица гласит, что на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет.

Под запретом ссоры, сквернословие, злость и обиды. Нежелательно давать деньги в долг и одалживать даже близким. Помните, что продолжается Великий пост, если вы придерживаетесь его, то не употребляйте мясо и яйца.

Напомним,