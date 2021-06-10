Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать
Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи, в этом году он выпал на 10 июня, четверг.
Что за праздник — Вознесение Господне?
В этот день, как и в другие праздники, под запретом работа на улице, в огороде и дома.
На Вознесение нельзя ругаться и обижать людей. Наши предки верили, что сегодня Иисус может войти в дом, поэтому существовала примера не сорить и не мусорить на пол. Украинцы также старались помочь нуждающимся, поскольку Спаситель мог принять любой облик и оказаться странником.
Не стоит посещать кладбища и венчаться.
Что нужно сделать на Вознесение?
Можно украсить дом цветами и травами, во время праздничного обеда обязательно попросите прощения у тех, кого обидели.
Раньше существовала традиция печь в этот день печенье в форме лестницы, что символизировало дорогу в небо.
Напомним,
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