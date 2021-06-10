Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать

Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать

Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи, в этом году он выпал на 10 июня, четверг.

Что за праздник — Вознесение Господне?

В Евангельской истории сказано, что после смерти и воскрешения Иисус провел на земле сорок дней, а заем вознесся с горы неподалеку от Иерусалима в присутствии своих апостолов.

В этот день, как и в другие праздники, под запретом работа на улице, в огороде и дома.

На Вознесение нельзя ругаться и обижать людей. Наши предки верили, что сегодня Иисус может войти в дом, поэтому существовала примера не сорить и не мусорить на пол. Украинцы также старались помочь нуждающимся, поскольку Спаситель мог принять любой облик и оказаться странником.

Не стоит посещать кладбища и венчаться.

Что нужно сделать на Вознесение?

Отвлекитесь от мирской суеты, посетите церковь, если есть возможность, или помолитесь дома за здоровье близких.

Можно украсить дом цветами и травами, во время праздничного обеда обязательно попросите прощения у тех, кого обидели.

Раньше существовала традиция печь в этот день печенье в форме лестницы, что символизировало дорогу в небо.

Напомним,