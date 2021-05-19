Выходные и праздники в июне 2021 года в Украине

19 мая 2021 15:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в июне 2021 года в Украине
Выходные и праздники в июне 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в июне 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

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В июне у нас будет 20 рабочих дней!

Выходные в июне 2021 в Украине  

В июне 2021 года украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками.

Из 30 календарных дней, 20 – приходятся на рабочие и и 10 – на выходные. 

В последние недели месяца у нас будет по три выходных подряд, с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня, в связи с Троицей и Днем конституции. 

Профессиональные праздники в июне 2021 

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    1 июня – День защиты детей.
    4 июня – Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов.
    5 июня – Всемирный день окружающей среды.
    6 июня – День журналиста; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.
    8 июня – Всемирный день океанов.
    9 июня – Международный день друзей.
    12 июня – День работников фондового рынка.
    13 июня – День работников легкой промышленности.
    14 июня – Всемирный день донора.
    17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
    18 июня – День участкового инспектора полиции.
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    20 июня – День медицинского работника.
    20 июня – Троица; Всемирный день беженцев.
    22 июня – День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине.
    23 июня – День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.
    25 июня – День таможенной службы Украины.
    26 июня – Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
    27 июня – День молодежи.
    28 июня – День Конституции Украины. 

Напомним,

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