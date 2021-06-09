Поздравьте своих родных и близких с Троицей!

Короткие поздравления с Троицей в стихах

Пусть Троица благословит,От лиха, зла и бед хранит,Исполнит все Ваши желания,Мечты, надежды, ожидания!

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В столь светлый праздник я желаю

Добра в семью и мира в дом.

И пусть же Троица Святая

Хранит любовь, достаток в нем!

***

С Троицей вас поздравляю!

Втрое счастья пожелаю,

А еще втройне здоровья,

Веры и добра с любовью.

Мира вам, тепла и света,

И в душе весны и лета.

***

В этот день тебе желаю

Счастья, радости, тепла.

И чтоб Троица Святая

Тебе в жизни помогла.

***

Поздравляю с Троицей

Света и добра,

Счастья и здоровья

Пожелаю я,

Бог пусть помогает

Всей вашей семье,

Вам любви желаю

И мира на земле!

***

Цените в жизни каждое мгновение,

Ведь свыше нам подарена она.

Пусть снизойдет на всех благословение,

Ведь Троица сегодня в дом пришла!

***

С Троицей вас поздравляю,

Божьего благословения желаю,

Пускай сбываются ваши желания,

И не проходят зря ваши старания.

***

Пусть все добрые дела

Вам вернутся сторицей.

Поздравляю вас любя

Я со славной Троицей.

***

Благ земных семье желаю,Жить в достатке и любви.В праздник Троицы великой,Чтоб печали все ушли.

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Поздравления с Троицей в прозе

Поздравляю с праздником святой Троицы!

Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме.

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Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!

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Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

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Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей!

Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья.

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Со святым праздником Троицы я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы и святой Отец, и святой Дух, и святой Сын всегда нас оберегали, наставляли, подсказывали и учили мудрости, смирению, доброте и любви!

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,