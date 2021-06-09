Короткие поздравления с Троицей

9 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Короткие поздравления с Троицей
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

Поздравьте своих родных и близких с Троицей!

Короткие поздравления с Троицей в стихах

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Пусть Троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Мечты, надежды, ожидания!

***

В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!

***

С Троицей вас поздравляю!
Втрое счастья пожелаю,
А еще втройне здоровья,
Веры и добра с любовью.
Мира вам, тепла и света,
И в душе весны и лета.

***

В этот день тебе желаю
Счастья, радости, тепла.
И чтоб Троица Святая
Тебе в жизни помогла.

***

Поздравляю с Троицей
Света и добра,
Счастья и здоровья
Пожелаю я,
Бог пусть помогает
Всей вашей семье,
Вам любви желаю
И мира на земле!

***

Цените в жизни каждое мгновение,
Ведь свыше нам подарена она.
Пусть снизойдет на всех благословение,
Ведь Троица сегодня в дом пришла!

***

С Троицей вас поздравляю,
Божьего благословения желаю,
Пускай сбываются ваши желания,
И не проходят зря ваши старания.

***

Пусть все добрые дела
Вам вернутся сторицей.
Поздравляю вас любя
Я со славной Троицей.

***

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Благ земных семье желаю,
Жить в достатке и любви.
В праздник Троицы великой,
Чтоб печали все ушли.

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Поздравления с Троицей в прозе

Поздравляю с праздником святой Троицы!

Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. 

***

Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!

***

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

***

Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей!

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Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

***

Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья.

***

Со святым праздником Троицы я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы и святой Отец, и святой Дух, и святой Сын всегда нас оберегали, наставляли, подсказывали и учили мудрости, смирению, доброте и любви!

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним, 

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