Короткие поздравления с Троицей
Поздравьте своих родных и близких с Троицей!
Короткие поздравления с Троицей в стихах
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Мечты, надежды, ожидания!
***
В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!
***
С Троицей вас поздравляю!
Втрое счастья пожелаю,
А еще втройне здоровья,
Веры и добра с любовью.
Мира вам, тепла и света,
И в душе весны и лета.
***
В этот день тебе желаю
Счастья, радости, тепла.
И чтоб Троица Святая
Тебе в жизни помогла.
***
Поздравляю с Троицей
Света и добра,
Счастья и здоровья
Пожелаю я,
Бог пусть помогает
Всей вашей семье,
Вам любви желаю
И мира на земле!
***
Цените в жизни каждое мгновение,
Ведь свыше нам подарена она.
Пусть снизойдет на всех благословение,
Ведь Троица сегодня в дом пришла!
***
С Троицей вас поздравляю,
Божьего благословения желаю,
Пускай сбываются ваши желания,
И не проходят зря ваши старания.
***
Пусть все добрые дела
Вам вернутся сторицей.
Поздравляю вас любя
Я со славной Троицей.
***
Жить в достатке и любви.
В праздник Троицы великой,
Чтоб печали все ушли.
Поздравления с Троицей в прозе
Поздравляю с праздником святой Троицы!
Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме.
***
Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!
***
Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!
***
Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей!
***
Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья.
***
Со святым праздником Троицы я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы и святой Отец, и святой Дух, и святой Сын всегда нас оберегали, наставляли, подсказывали и учили мудрости, смирению, доброте и любви!
Напомним,
- Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника.
- Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе.