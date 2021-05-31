Международный день защиты детей: поздравления

1 июня 2021 года Украина будет праздновать Всемирный день защиты детей. Обязательно поздравьте близких с торжественным днем.

1 июня — праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети — цветы жизни,

Дети — наше всё!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

***

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за безопасное детство!

***

Дети — радость, дети — счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.



Пусть у каждого ребенка —

У мальчишек, у девчонок —

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

***

Пусть вечно ярко солнце светит,

От туч чтоб в небе ни следа.

Здоровы чтобы были дети,

Да не касалась их беда.

Ребенок — нежный солнца лучик,

А может, маленький цветок.

Всегда раним, а к сердцу ключик

Отыщет не любой знаток.

Конфет больших!

Рассветов золотых!

Успехов вам в делах любых!

***

Пускай солнце всегда будет ярким, а небо безоблачным и чистым. Пускай жизнь дарит самые лучшие подарки, а на детских личиках всегда цветут улыбки. Желаю смеха, радости и бесконечного счастья, чтобы душа всегда была, как в детстве, открытой к доброте окружающего мира.

С Днем защиты детей!

***

В День защиты всех детей

Пусть звучит веселый смех,

Ярко солнце светит вслед,

Никаких не будет бед.



Всех детишек поздравляю,

Быть здоровыми желаю,

Светлой радости, подарков,

Каждый день пусть будет ярким.



Много радостных открытий,

Новых красочных событий.

Лишь любовь пусть окружает,

Счастьем детство наполняет.

***

Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше.

***

Дети — наше счастье,Смысл и любовь.Дети-наша радость,Улыбки вновь и вновь.В них искренность, доверие,И столько теплоты.И вера только в лучшее,Надежды и мечты.Любовь свою дарите,Вы им день изо дня.И каждый миг цените,Вы с ними проведя.Могли, чтоб наслаждаться,Они жизнью своей.Пусть будет безопасно,Для маленьких людей.Храните, защищайте,Вы их от всех проблем.Ведь детство это знаете,Оно не насовсем....

Напомним,