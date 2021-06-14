Троица 2021: что нужно успеть сделать накануне

Уже через неделю, 20 июня, украинцы будут праздновать Троицу (Пятидесятницу).

Традиции Троицы в Украине

Период накануне Троицы в Украине принято называть зелеными праздниками, а обряды и традиции связывать с растениями.

Перед Троицей хозяюшки старались убрать весь дом, чтобы не осталось ни одного грязного угла.

Накануне желательно освятить букет из трав в церкви и поставить его дома. Подойдут любисток, полынь, мята, чабрец и другие растения. Букет нельзя выбрасывать, через год, когда принесете новый, засохшие растения сожгите.

Праздник стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом, в хорошую погоду можно отправиться на природу.

Девушки перед Троицей плели венки, их опускали в реку вечером. С той стороны, куда уплыл венок, и стоило ждать жениха.

За день до Троицы православные отмечают родительскую субботу. Можно сходить на кладбище, подумать об умерших.

В зеленые праздники строго запрещено заниматься тяжелой физической работой, стричься, копать землю, рубить деревья, ссориться, сквернословить, думать о плохом, кроме того, наши предки верили, что в это время в водоемах появляются русалки, поэтому купаться нежелательно, а то мифические существа могут утощить на дно.

Напомним,