Троица 2021: что нужно успеть сделать накануне

14 июня 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Троица 2021: что нужно успеть сделать накануне
Троица 2021: что нужно успеть сделать накануне
pixabay.com

Уже через неделю, 20 июня, украинцы будут праздновать Троицу (Пятидесятницу).

Читайте такжеТроица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Период накануне Троицы в Украине принято называть зелеными праздниками, а обряды и традиции связывать с растениями. 

Традиции Троицы в Украине 

Перед Троицей хозяюшки старались убрать весь дом, чтобы не осталось ни одного грязного угла.

Накануне желательно освятить букет из трав в церкви и поставить его дома. Подойдут любисток, полынь, мята, чабрец и другие растения. Букет нельзя выбрасывать, через год, когда принесете новый, засохшие растения сожгите.

Праздник стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом, в хорошую погоду можно отправиться на природу.

Читайте такжеТроица 2019: лучшие поздравления с праздником
Девушки перед Троицей плели венки, их опускали в реку вечером. С той стороны, куда уплыл венок, и стоило ждать жениха.

За день до Троицы православные отмечают родительскую субботу. Можно сходить на кладбище, подумать об умерших.

В зеленые праздники строго запрещено заниматься тяжелой физической работой, стричься, копать землю, рубить деревья, ссориться, сквернословить, думать о плохом, кроме того, наши предки верили, что в это время в водоемах появляются русалки, поэтому купаться нежелательно, а то мифические существа могут утощить на дно.

Напомним, 

Облако тегов

Троица традиции праздники праздник

Материалы по теме

Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать
Праздники

Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
Праздники

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
Умер Григорий Чапкис на 92-м году жизни
Новости

Умер Григорий Чапкис на 92-м году жизни
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 27.04.2021)

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Пелена: смотреть 3 серию онлайн

Пелена: смотреть 3 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Пелена: смотреть 3 серию онлайн

Пелена: смотреть 3 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK