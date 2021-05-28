Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

28 мая 2021 11:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
pixabay.com

Когда празднуется Троица в 2021 году?

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Троица считается одним из самых важных праздников для православных христиан. Ее еще называют Пятидесятницей, поскольку отмечается она на 50-й день после Пасхи.

В этом году Троица попадает на воскресенье, 20 июня. 

Троица — это и государственный праздник в нашей стране, поэтому традиционно выходной день переносится с воскресенья на ближайший рабочий день, понедельник, 21 июня. Таким образом украинцы получают в середине первого месяца лета длинные выходные, с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня. 

Традиции Святой Троицы 

Считается, что в День Святой Троицы миру является Святой Дух. 

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Верующие обязательно посещают службу в церкви, а домой несут ветки берез, цветы и любую зелень, ведь праздник символизирует начало новой жизни и буйство природы. 

На Троицу желательно избегать тяжелого физического труда, не следует обижаться на близких, ссориться, думать о плохом и грустить.

Наши предки верили, что не стоит идти купаться в водоемы, а то можно попасть в сети русалок. 

Напомним,

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