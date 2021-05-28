Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Когда празднуется Троица в 2021 году?
В этом году Троица попадает на воскресенье, 20 июня.
Троица — это и государственный праздник в нашей стране, поэтому традиционно выходной день переносится с воскресенья на ближайший рабочий день, понедельник, 21 июня. Таким образом украинцы получают в середине первого месяца лета длинные выходные, с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня.
Традиции Святой Троицы
Считается, что в День Святой Троицы миру является Святой Дух.
На Троицу желательно избегать тяжелого физического труда, не следует обижаться на близких, ссориться, думать о плохом и грустить.
Наши предки верили, что не стоит идти купаться в водоемы, а то можно попасть в сети русалок.