Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Когда празднуется Троица в 2021 году?

Троица считается одним из самых важных праздников для православных христиан. Ее еще называют Пятидесятницей, поскольку отмечается она на 50-й день после Пасхи.

В этом году Троица попадает на воскресенье, 20 июня.

Троица — это и государственный праздник в нашей стране, поэтому традиционно выходной день переносится с воскресенья на ближайший рабочий день, понедельник, 21 июня. Таким образом украинцы получают в середине первого месяца лета длинные выходные, с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня.

Традиции Святой Троицы

Считается, что в День Святой Троицы миру является Святой Дух.

Верующие обязательно посещают службу в церкви, а домой несут ветки берез, цветы и любую зелень, ведь праздник символизирует начало новой жизни и буйство природы.

На Троицу желательно избегать тяжелого физического труда, не следует обижаться на близких, ссориться, думать о плохом и грустить.

Наши предки верили, что не стоит идти купаться в водоемы, а то можно попасть в сети русалок.

Напомним,