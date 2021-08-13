Маковея 2021: поздравления в стихах и прозе

Уже завтра, 14 августа, украинцы отпразднуют Первый спас!

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Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

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Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!

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Пусть подарит Спас Медовый

Теплоту, любовь, добро,

Наградит сполна здоровьем,

Даст душевное тепло!



В доме пусть уют поселит,

Огонёк в глазах зажжёт,

Процветанием согреет

И удачу принесёт.





Чтобы жить в ладу с родными,Воплотить в жизнь все мечты,А все радости простыеВ ликование превратить!

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Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

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С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

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Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.



Счастья липкого, как мёд,

Здоровья, чтоб на каждый год,

В пути — удачи, в доме — дружбы,

И деньжонок на любые нужды.

***

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.



Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

Напомним,