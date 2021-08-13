Маковея 2021: поздравления в стихах и прозе

13 августа 2021 11:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Маковея 2021: поздравления в стихах и прозе
Поздравления с Медовым спасом 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

Уже завтра, 14 августа, украинцы отпразднуют Первый спас!

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Наступил Наступил Медовый спас 2021: дата, традиции праздникаМедовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нём напомнит мед!

***

Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.

***

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!

***

Пусть подарит Спас Медовый
Теплоту, любовь, добро,
Наградит сполна здоровьем,
Даст душевное тепло!

В доме пусть уют поселит,
Огонёк в глазах зажжёт,
Процветанием согреет
И удачу принесёт.

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Чтобы жить в ладу с родными,
Воплотить в жизнь все мечты,
А все радости простые
В ликование превратить!

***

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

***

С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

Желаю я в Медовый спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, склад добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.

Счастья липкого, как мёд,
Здоровья, чтоб на каждый год,
В пути — удачи, в доме — дружбы,
И деньжонок на любые нужды.

***

Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!

Напомним,

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