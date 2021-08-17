Поздравления с Яблочным спасом 2021 в стихах и прозе
Поздравьте близких и родных с Яблочным спасом, ежегодно он празднуется 19 августа.
В этот Яблочный Спас
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет ангел Вас!
***
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
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От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.
Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!
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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.
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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе все блага и самые чистые надежды.
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Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.
***
Щедрое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит,
Вот и пришел к нам Яблочный Спас.
Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел Хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!
Напомним,