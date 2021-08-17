Поздравления с Яблочным спасом 2021 в стихах и прозе

Поздравьте близких и родных с Яблочным спасом, ежегодно он празднуется 19 августа.

В Божий день и в этот час,В этот Яблочный Спас Мира, счастья и добра,Будет жизнь пускай щедра,Будет дома лишь уют,А ненастья обойдут,Будет пусть всего в запас,Охраняет ангел Вас!

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Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

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От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.



Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе все блага и самые чистые надежды.

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В Яблочный Спас пожелаю добра,Радости в сердце сегодня, всегда,Мира в душе и большого терпения,Фруктами спелыми Вам наслаждения.Пусть принесет этот праздник добро,Будет светло Вам, легко, хорошо.

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Щедрое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит,

Вот и пришел к нам Яблочный Спас.



Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел Хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

Напомним,