Поздравления с 1 сентября для школьников, студентов и учителей

Уже завтра в Украине стартует новый учебный год, за парты вернутся школьники и студенты. Обязательно поздравьте ребят, которые продолжают обучаться!

Поздравляю я с днём знаний,Только добрых пожеланий!Впереди учебный год —Пусть отлично он пройдёт!И учебник другом станет,Без умений не оставит.Пусть будут верными друзьяИ добрыми — учителя.Желаю творческих свершений,Успехов, ярких достижений,Идей, невиданных высот!И пусть во всём всегда везёт!

***

Открывает школа двери,

И звонок уже звенит.

Убегая с каруселей

В школу детвора спешит.



Пожелать хочу успеха

И в учебе, и в делах

Больше радости и смеха,

Больше веры в чудеса.



Чтоб учеба на «отлично»,

Чтоб здоровье — на ура!

И удачи безграничной,

И бескрайнего добра!

***

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей.

Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.



На «отлично» чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.



Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года.

Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год!

отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

***

Пускай День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений!

Желаю, чтобы вы, ребята, учились только на отлично и всегда были гордостью своих родителей!

***

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.



Впереди учебный год,

Вас уроков много ждёт.

Мы пятёрок вам желаем

И с Днем знаний поздравляем!

***

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.



Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Побольше открытий,Чудесных событий,Терпенья, уменья,На все настроенья.Чтоб все получалось,Мечты чтоб сбывались.И без испытанийУчиться. С Днем знаний!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

***

Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

Напомним,