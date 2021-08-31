Поздравления с 1 сентября для школьников, студентов и учителей

31 августа 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Поздравления с 1 сентября для школьников, студентов и учителей
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
pixabay.com

Уже завтра в Украине стартует новый учебный год, за парты вернутся школьники и студенты. Обязательно поздравьте ребят, которые продолжают обучаться!

Читайте такжеЯблочный спас 2021: что можно и нельзя делать
Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт! 

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!

***

Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей
В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.

Чтоб учеба на «отлично»,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!

***

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей.

Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

***

День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

***

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года.

Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год!

отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

***

Пускай День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений!

Желаю, чтобы вы, ребята, учились только на отлично и всегда были гордостью своих родителей!

***

Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!

***

Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!

***

Читайте такжеПоздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.

***

Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!

***

Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

Напомним,

Облако тегов

поздравления поздравления в стихах праздник 1 сентября

Материалы по теме

Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
Lifestyle

Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
Праздники

Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
В семье Шэрон Стоун случилось горе: актриса в трауре
Новости

В семье Шэрон Стоун случилось горе: актриса в трауре

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK