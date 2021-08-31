Поздравления с 1 сентября для школьников, студентов и учителей
Уже завтра в Украине стартует новый учебный год, за парты вернутся школьники и студенты. Обязательно поздравьте ребят, которые продолжают обучаться!
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
***
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
Чтоб учеба на «отлично»,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!
***
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей.
Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
***
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
***
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года.
Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год!
отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!
***
Пускай День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений!
Желаю, чтобы вы, ребята, учились только на отлично и всегда были гордостью своих родителей!
***
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
***
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
***
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
***
Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.
Напомним,