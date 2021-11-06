Всемирный день мужчин: поздравления в стихах и прозе

6 ноября 2021 09:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Всемирный день мужчин: поздравления в стихах и прозе
Всемирный день мужчин 2021: поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В 2021 году дата выпала на 6-е число.

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Инициатором Всемирного дня мужчин является первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Он учредил праздник, чтобы «бороться с дискриминацией мужского пола» в стране. Позже праздник поддержали и в ООН, решив вручать в этот день премию выдающимся мужчинам.

Сегодня — это еще один повод поздравить дорогих мужчин с праздником. 

Поздравления с Днем мужчин 2021

Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Окрыляешь, зажигаешь...
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.

***

 

Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

***

Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!

Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.

Мужчина настоящий,
Во всём авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.

Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!

***

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Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю смелости, мужества, сил и удачи! Пускай хватает решительности на великие дела и значимые победы! Успехов тебе и процветания каждый день!

***

Желаю мудрости и вдохновения,
И чтоб для счастья было миллион причин.
Пусть будет лучезарным настроение
В прекрасный праздник Дня мужчин!

Желаю радости душевной, смеха
И покорения величественных вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Ещё раз — с Днем мужчин!

***

Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.

Быть победителем в судьбе,
Для счастья — множества причин,
Удачи, мудрости тебе.
И поздравляю с Днем мужчин!

***

 

Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного отношения к жизни.

***

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии!

Напомним, 

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