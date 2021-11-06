Всемирный день мужчин: поздравления в стихах и прозе
Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В 2021 году дата выпала на 6-е число.
Сегодня — это еще один повод поздравить дорогих мужчин с праздником.
Поздравления с Днем мужчин 2021
Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Окрыляешь, зажигаешь...
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.
***
Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
***
Тебя чтобы поздравить,
Не надо мне причин.
Тем более сегодня
Всемирный день мужчин!
Ты сильный, смелый, храбрый,
Надежный, как скала.
И отвечаешь честно
За все свои слова.
Мужчина настоящий,
Во всём авторитет,
Найдешь всегда ты выход,
Спасешь от разных бед.
Желаю быть счастливым,
Любимым, дорогим.
Непросто быть мужчиной,
Особенно таким!
***
***
Желаю мудрости и вдохновения,
И чтоб для счастья было миллион причин.
Пусть будет лучезарным настроение
В прекрасный праздник Дня мужчин!
Желаю радости душевной, смеха
И покорения величественных вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Ещё раз — с Днем мужчин!
***
Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.
Быть победителем в судьбе,
Для счастья — множества причин,
Удачи, мудрости тебе.
И поздравляю с Днем мужчин!
***
Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного отношения к жизни.
***
Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии!
Напомним,