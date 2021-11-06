Всемирный день мужчин: поздравления в стихах и прозе

Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В 2021 году дата выпала на 6-е число.

Инициатором Всемирного дня мужчин является первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Он учредил праздник, чтобы «бороться с дискриминацией мужского пола» в стране. Позже праздник поддержали и в ООН, решив вручать в этот день премию выдающимся мужчинам.

Сегодня — это еще один повод поздравить дорогих мужчин с праздником.

Поздравления с Днем мужчин 2021

Поздравляю с Днем мужчин!

Очень много есть причин

За характер уважать

Да тебя мне обожать.

Разве лучше есть мужчина?

А ты резкий, как пружина,

Взглядом ты меня смущаешь,

Окрыляешь, зажигаешь...

Крепости, здоровья, силы!

Радоваться, жить красиво

У тебя есть все мотивы.

***

Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

***

Тебя чтобы поздравить,

Не надо мне причин.

Тем более сегодня

Всемирный день мужчин!



Ты сильный, смелый, храбрый,

Надежный, как скала.

И отвечаешь честно

За все свои слова.



Мужчина настоящий,

Во всём авторитет,

Найдешь всегда ты выход,

Спасешь от разных бед.



Желаю быть счастливым,

Любимым, дорогим.

Непросто быть мужчиной,

Особенно таким!

***

Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю смелости, мужества, сил и удачи! Пускай хватает решительности на великие дела и значимые победы! Успехов тебе и процветания каждый день!

***

Желаю мудрости и вдохновения,

И чтоб для счастья было миллион причин.

Пусть будет лучезарным настроение

В прекрасный праздник Дня мужчин!



Желаю радости душевной, смеха

И покорения величественных вершин,

Чтобы во всём добился ты успеха.

Ещё раз — с Днем мужчин!

***

Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.



Быть победителем в судьбе,

Для счастья — множества причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

***

Искренне поздравляю со Всемирным днём мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного отношения к жизни.

***

Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии!

Напомним,