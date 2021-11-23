Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине

Первый месяц зимы принесет украинцам множество приятных дат, а также дополнительный выходной день!

Декабрь в 2021 году начнется в среду, а закончится в пятницу, в этом месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных (+1 дополнительно).

Государственных праздников с официальными днями отдыха немного: 25 декабря Украина будет отмечать католическое Рождество. Праздник попадает на субботу, дополнительный выходной день украинцы получат в понедельник. Праздничный уик-энд продлится с 25-го по 27-е.

Кроме того, декабрь наполнен разнообразными профессиональными и тематическими праздниками!

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2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства,

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью,

4 декабря – День объятий, Международный день информатики,

5 декабря — День работников статистики в Украине,

6 декабря – День Вооруженных сил Украины,

7 декабря – Международный день гражданской авиации,

10 декабря – День Нобеля, Международный день защиты прав животных,

11 декабря – Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой,

12 декабря – День Сухопутных войск Украины,

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,

15 декабря – День работников суда Украины,

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины,

19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая,

22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины,

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины,

25 декабря – Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей),

26 декабря – День подарков,

28 декабря – Международный день кино,

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины,

Напомним,