Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине

23 ноября 2021 18:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
pixabay.com

Первый месяц зимы принесет украинцам множество приятных дат, а также дополнительный выходной день!

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Декабрь в 2021 году начнется в среду, а закончится в пятницу, в этом месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных (+1 дополнительно). 

Государственных праздников с официальными днями отдыха немного: 25 декабря Украина будет отмечать католическое Рождество. Праздник попадает на субботу, дополнительный выходной день украинцы получат в понедельник. Праздничный уик-энд продлится с 25-го по 27-е. 

Кроме того, декабрь наполнен разнообразными профессиональными и тематическими праздниками!

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    1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, 
  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства,
  • 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью,
  • 4 декабря – День объятий, Международный день информатики,
  • 5 декабря — День работников статистики в Украине,
  • 6 декабря – День Вооруженных сил Украины,
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации,
  • 10 декабря – День Нобеля, Международный день защиты прав животных,
  • 11 декабря – Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой,
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Украины,
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
  • 15 декабря – День работников суда Украины,
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины,
  • 19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая,
  • 22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины,
  • 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины,
  • 25 декабря – Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей),
  • 26 декабря – День подарков,
  • 28 декабря – Международный день кино,
  • 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины,

Напомним,

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