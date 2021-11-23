Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Первый месяц зимы принесет украинцам множество приятных дат, а также дополнительный выходной день!
Государственных праздников с официальными днями отдыха немного: 25 декабря Украина будет отмечать католическое Рождество. Праздник попадает на субботу, дополнительный выходной день украинцы получат в понедельник. Праздничный уик-энд продлится с 25-го по 27-е.
Кроме того, декабрь наполнен разнообразными профессиональными и тематическими праздниками!
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства,
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью,
- 4 декабря – День объятий, Международный день информатики,
- 5 декабря — День работников статистики в Украине,
- 6 декабря – День Вооруженных сил Украины,
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации,
- 10 декабря – День Нобеля, Международный день защиты прав животных,
- 11 декабря – Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой,
- 12 декабря – День Сухопутных войск Украины,
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
- 15 декабря – День работников суда Украины,
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины,
- 19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая,
- 22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины,
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины,
- 25 декабря – Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей),
- 26 декабря – День подарков,
- 28 декабря – Международный день кино,
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины,
Напомним,