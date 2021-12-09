День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать

День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать

День Андрея Первозванного православные и греко-католики отмечают ежегодно 13 декабря.

Этот церковный праздник посвящен памяти одного из двенадцатикоторый был первым призван Спасителем.

День Андрея, или Калита, известен традицией гадать в ночь на 13-е число. Обычно этим занимаются незамужние девушки, чтобы узнать, скоро ли судьба готовит для них встречу с суженым.

Что нужно сделать в День Андрея Первозванного

Традиции на Андрея Первозванного не отличаются от традиционных, верующих призывают посетить храм и помолиться. У Андрея можно просить о семейном счастье, здоровье, любви.

Издавна в Украине сложилась традицияна Андрея. В ночь на праздник незамужние девушки пытаются предугадать свое будущее, любовь и замужество. Однакосчитая их обращением к силам тьмы.

Еще одно название Дня Андрея – Калита. В этот день хозяйки выпекали особые коржики.

Еще считается, что в ночь на Андрея можно присниться будущий муж.

Обращаем внимание, что на Андрея Первозванного нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать.

Напомним,