День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать
День Андрея Первозванного православные и греко-католики отмечают ежегодно 13 декабря.
День Андрея, или Калита, известен традицией гадать в ночь на 13-е число. Обычно этим занимаются незамужние девушки, чтобы узнать, скоро ли судьба готовит для них встречу с суженым.
Что нужно сделать в День Андрея Первозванного
Традиции на Андрея Первозванного не отличаются от традиционных, верующих призывают посетить храм и помолиться. У Андрея можно просить о семейном счастье, здоровье, любви.
Еще одно название Дня Андрея – Калита. В этот день хозяйки выпекали особые коржики.
Еще считается, что в ночь на Андрея можно присниться будущий муж.
Обращаем внимание, что на Андрея Первозванного нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать.
Напомним,