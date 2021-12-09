День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать

9 декабря 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать
День Андрея Первозванного 2021: дата, традиции, что можно и нельзя делать
pixabay.com

День Андрея Первозванного православные и греко-католики отмечают ежегодно 13 декабря.

Читайте такжеВыходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Этот церковный праздник посвящен памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который был первым призван Спасителем.

День Андрея, или Калита, известен традицией гадать в ночь на 13-е число. Обычно этим занимаются незамужние девушки, чтобы узнать, скоро ли судьба готовит для них встречу с суженым. 

Что нужно сделать в День Андрея Первозванного

Традиции на Андрея Первозванного не отличаются от традиционных, верующих призывают посетить храм и помолиться. У Андрея можно просить о семейном счастье, здоровье, любви. 

Читайте такжеВыходные на Новый год и Рождество 2022: сколько будем отдыхать на праздники
Издавна в Украине сложилась традиция гадать на Андрея. В ночь на праздник незамужние девушки пытаются предугадать свое будущее, любовь и замужество. Однако церковь выступает категорически против любых гаданий, считая их обращением к силам тьмы.

Еще одно название Дня Андрея – Калита. В этот день хозяйки выпекали особые коржики.

Еще считается, что в ночь на Андрея можно присниться будущий муж.

Обращаем внимание, что на Андрея Первозванного нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви
Тренды

В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви
День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной
Праздники

День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной
Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать
Тренды

Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать
Сергей Притула раскритиковал вокальные способности фронтмена группы O. Torvald
Новости

Сергей Притула раскритиковал вокальные способности фронтмена группы O. Torvald

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK