День Святого Николая 2022: поздравления

19 декабря будем праздновать День Святого Николая!

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

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В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

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Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

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Поздравляю с Днём святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

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С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.



Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.



В каждом дне — тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

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Поздравляем со светлым праздником святого Николая! Желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надёжного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны.

***

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.



В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,

От беды оберегает,

Все преграды уберет,

Счастье в дом ваш принесет.

Шоколадки и игрушки,

Всяческие безделушки,

Чтоб порадовать детей

Николай несет скорей.

Верьте в сказку, веселитесь,

Долго на родных не злитесь.

Пусть вас Бог всегда хранит

От болезней и обид.

Напомним,