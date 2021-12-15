День Святого Николая 2022: поздравления
19 декабря будем праздновать День Святого Николая!
***
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
***
Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
***
Поздравляю с Днём святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!
***
С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне — тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
***
Поздравляем со светлым праздником святого Николая! Желаем Вам и Вашей семье обрести в его лице надёжного заступника и помощника, пусть он оберегает Вас от бед и напастей, будьте всегда здоровы, успешны и благополучны.
***
С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
***
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.
Напомним,