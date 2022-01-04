Выходные на Рождество 2022: сколько будем отдыхать

Выходные на Рождество 2022: сколько будем отдыхать

В январе 2022 года украинцев ожидают дополнительные выходные, посвященные Рождественским праздникам.

2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня,

Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный.

Отрабатывать рождественские праздники не придется.

Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.

Отметим, что 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы, а 13 и 14 января будет праздновать Щедрый вечер и Старый Новый год. Крещение выпадает на среду, 19 января.

Напомним,