Выходные на Рождество 2022: сколько будем отдыхать

4 января 2022 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные на Рождество 2022: сколько будем отдыхать
Выходные на Рождество 2022: сколько будем отдыхать
pixabay.com

В январе 2022 года украинцев ожидают дополнительные выходные, посвященные Рождественским праздникам.

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2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня, с пятницы по воскресенье (7- 9 января).

Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный.

Отрабатывать рождественские праздники не придется.  

Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.

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Отметим, что 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы, а 13 и 14 января будет праздновать Щедрый вечер и Старый Новый год. Крещение выпадает на среду, 19 января. 

Напомним,

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