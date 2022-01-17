Где нырнуть в прорубь в Киеве 2022
В среду, 19 января, Украина будет отмечать Крещение. Одна из главных традиций этого праздника – купание в проруби.
Рассказываем о локациях в Киеве, которые будут оборудованы безопасными местами для купания и пунктами для переодевания.
Гидропарк
- Время работы: с 14:00
- Вход бесплатный
Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.
Парк Феофания
- Время работы: с 07:00
- Вход для взрослых 40 грн, для детей 10 грн.
Оболонская набережная
- Время работы: с 12:00
- Вход свободный.
На Крещение нырнуть в прорубь можно и набережной. Сообщается, что контролировать ситуацию будут спасатели.
Парк Дружбы народов X-Park
- Время работы: с 10:00 до 15:00
- Вход свободный.
Организаторы готовят специальную программу в честь Крещения, будет освящение, купание в проруби, казацкий рукопаш Спас, гонки и другое.
Днепровская набережная
- Время работы: с 07:30
- Вход свободный.
Локация для купания на Крещение будет у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Место захода в воду оборудуют лестницами, а рядом будут дежурить несколько бригад скорой помощи и спасатели.
В храме всем нальют горячего чаю, чтобы согреться.
Напомним,