Где нырнуть в прорубь в Киеве 2022

Крещенские купания 2022 в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь

В среду, 19 января, Украина будет отмечать Крещение. Одна из главных традиций этого праздника – купание в проруби.

Рассказываем о локациях в Киеве, которые будут оборудованы безопасными местами для купания и пунктами для переодевания.

Гидропарк

Время работы: с 14:00

Вход бесплатный

Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.

Парк Феофания

Время работы: с 07:00

Вход для взрослых 40 грн, для детей 10 грн.

Оболонская набережная

Время работы: с 12:00

Вход свободный.

На месте для купания будут работать раздельные раздевалки с обогревом, а на фуд-корте можно будет немного подкрепиться и выпить горячего чая после купания.

На Крещение нырнуть в прорубь можно и набережной. Сообщается, что контролировать ситуацию будут спасатели.

Парк Дружбы народов X-Park

Время работы: с 10:00 до 15:00

Вход свободный.

Организаторы готовят специальную программу в честь Крещения, будет освящение, купание в проруби, казацкий рукопаш Спас, гонки и другое.

Днепровская набережная

Время работы: с 07:30

Вход свободный.

Локация для купания на Крещение будет у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Место захода в воду оборудуют лестницами, а рядом будут дежурить несколько бригад скорой помощи и спасатели.

В храме всем нальют горячего чаю, чтобы согреться.

Напомним,