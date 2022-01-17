Где нырнуть в прорубь в Киеве 2022

17 января 2022 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Где нырнуть в прорубь в Киеве 2022
Крещенские купания 2022 в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь
pixabay.com

В среду, 19 января, Украина будет отмечать Крещение. Одна из главных традиций этого праздника – купание в проруби.

Рассказываем о локациях в Киеве, которые будут оборудованы безопасными местами для купания и пунктами для переодевания. 

Гидропарк 

  • Время работы: с 14:00
  • Вход бесплатный 

Это место является самым популярным для ныряний на Крещение. Оно оборудовано у купальни Крещения Господня. На месте будут дежурить спасатели и медики. Также есть кабинки для переодевания и биотуалеты.

Парк Феофания

  • Время работы: с 07:00
  • Вход для взрослых 40 грн, для детей 10 грн.

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На месте для купания будут работать раздельные раздевалки с обогревом, а на фуд-корте можно будет немного подкрепиться и выпить горячего чая после купания. 

Оболонская набережная

  • Время работы: с 12:00
  • Вход свободный.

На Крещение нырнуть в прорубь можно и набережной. Сообщается, что контролировать ситуацию будут спасатели.

Парк Дружбы народов X-Park

  • Время работы: с 10:00 до 15:00
  • Вход свободный.

Организаторы готовят специальную программу в честь Крещения, будет освящение, купание в проруби, казацкий рукопаш Спас, гонки и другое.

Днепровская набережная

  • Время работы: с 07:30
  • Вход свободный.

Локация для купания на Крещение будет у храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Место захода в воду оборудуют лестницами, а рядом будут дежурить несколько бригад скорой помощи и спасатели.

В храме всем нальют горячего чаю, чтобы согреться.

Напомним, 

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