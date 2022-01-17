Как и когда святить воду на Крещение

17 января 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как и когда святить воду на Крещение
Как и когда святить воду на Крещение
pixabay.com

На Крещение вода обретает чудодейственные силы: святой водой можно пользоваться весь год, а не только в праздник!

Считается, что в этот день вода становится святой, целебной и даже меняет свои свойства.

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Издавна люди верили, что в Крещение желательно освятить водой и жилье, и близких и даже животных. Так можно избавиться от порчи и сглаза, считали наши предки.  

Когда освящают воду на Крещение

Два дня в году церковь проводит великое освящение воды, как 18, так и 19 января. То есть, освятить воду можно и в канун праздника.

19 января, непосредственно на Крещение, ритуалы освящения воды проводят не только в храмах, но и на водоемах. 

Для себя освятить воду можно в храме после службы. Помните, что минеральную воду святить нельзя, только обычную.

Напомним, 

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