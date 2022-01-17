7 главных традиций Крещения 2022

19 января Украина отмечает большой христианский праздник Крещение.

Празднование начинается накануне, вечером 18 января. Отмечается, его еще называют голодной кутьей. В этот день положено садиться ужинать лишь после появления звезд на небе, а главным блюдом на столе должна стать кутья.

Православные верят, что в ночь на Крещение открываются небеса. Каждый человек может помолиться и попросить у высших сил исполнения своих желаний.

Несмотря на скептическое отношение религии к гаданиям, праздник также знаменуется так называемыми крещенскими гаданиями, в ночь на 19 января девушки стараются узнать имена своих женихов, да и будущее в целом.

Сны в крещенскую ночь считаются вещими.

В этот праздник важно посетить храм, где проводится праздничная литургия. Верующие стремятся

Освященной на Крещение водой окропляют дома и дают пить больным. Воду, которую вы освятили на Крещение, можно хранить весь год, пользуясь по надобности.

Еще одна важная традиция на Крещение – купание в проруби.

Напомним,