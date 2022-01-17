7 главных традиций Крещения 2022

17 января 2022 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

7 главных традиций Крещения 2022
7 главных традиций Крещения 2022
pixabay.com

19 января Украина отмечает большой христианский праздник Крещение.

Читайте такжеТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
Празднование начинается накануне, вечером 18 января. Отмечается Крещенский сочельник, его еще называют голодной кутьей. В этот день положено садиться ужинать лишь после появления звезд на небе, а главным блюдом на столе должна стать кутья. 

Православные верят, что в ночь на Крещение открываются небеса. Каждый человек может помолиться и попросить у высших сил исполнения своих желаний. 

Несмотря на скептическое отношение религии к гаданиям, праздник также знаменуется так называемыми крещенскими гаданиями, в ночь на 19 января девушки стараются узнать имена своих женихов, да и будущее в целом. 

Сны в крещенскую ночь считаются вещими.

Читайте такжеКак и когда святить воду на Крещение
В этот праздник важно посетить храм, где проводится праздничная литургия. Верующие стремятся исповедоваться и причаститься.

Освященной на Крещение водой окропляют дома и дают пить больным. Воду, которую вы освятили на Крещение, можно хранить весь год, пользуясь по надобности.

Еще одна важная традиция на Крещение – купание в проруби.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

традиции Крещение праздники праздник

Материалы по теме

Как и когда святить воду на Крещение
Праздники

Как и когда святить воду на Крещение
Крещенские купания 2022 в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь
Праздники

Крещенские купания 2022 в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь
Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
Наука и техника

Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
Надежда: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Сериалы

Надежда: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Популярное на сайте

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK