7 главных традиций Крещения 2022
19 января Украина отмечает большой христианский праздник Крещение.
Православные верят, что в ночь на Крещение открываются небеса. Каждый человек может помолиться и попросить у высших сил исполнения своих желаний.
Несмотря на скептическое отношение религии к гаданиям, праздник также знаменуется так называемыми крещенскими гаданиями, в ночь на 19 января девушки стараются узнать имена своих женихов, да и будущее в целом.
Сны в крещенскую ночь считаются вещими.
Освященной на Крещение водой окропляют дома и дают пить больным. Воду, которую вы освятили на Крещение, можно хранить весь год, пользуясь по надобности.
Еще одна важная традиция на Крещение – купание в проруби.
Напомним,