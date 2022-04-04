Благовіщення 2022: дата, традиції

Велике церковне свято Благовіщення в 2022 році припадає на четвер. Його святкують 7 квітня.

Благовіщення щороку відзначається в один день, рівно за 9 місяців до Різдва.

Вважається, що саме в цей день Діва Марія отримала звістку від архангела про те, що вона стане матір'ю Ісуса.

Українці починають готуватися до свята за декілька днів, влаштовують генеральне прибирання, на почесне місце ставлять ікону Благовіщення (її також можна прикрасити квітами).

Перед святом можна спекти особливе печиво, пташок (так само, як і перед Днем сорока святих).

До речі, традиція, пов'язана із птахами, не випадкова. Цього дня прийнято було відпускати спійманих птахів на волю. Це символізувало звільнення душі з полону гріха.

У свято Благовіщення є традиція сповідуватися і причащатися.

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