Благовіщення 2022: дата, традиції
Велике церковне свято Благовіщення в 2022 році припадає на четвер. Його святкують 7 квітня.
Благовіщення щороку відзначається в один день, рівно за 9 місяців до Різдва.
Вважається, що саме в цей день Діва Марія отримала звістку від архангела про те, що вона стане матір'ю Ісуса.
Перед святом можна спекти особливе печиво, пташок (так само, як і перед Днем сорока святих).
До речі, традиція, пов'язана із птахами, не випадкова. Цього дня прийнято було відпускати спійманих птахів на волю. Це символізувало звільнення душі з полону гріха.
У свято Благовіщення є традиція сповідуватися і причащатися.
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