Джейк Салли, Одри Тоту, Марианна Дружинец и другие звезды в свежем Телескопе

4 августа в супермаркетах и на прилавках с прессой – свежий номер журнала Телескоп.

Мало кто знает, как сейчас живут артисты, которые были на пике популярности 20, 30, 40 лет назад. Так, Александр Сафонов, чей глубокий бархатистый голос в 70-х можно было услышать в новостях, во время трансляций матчей и концертов, с 2009-го прикован к инвалидному креслу и почти не может говорить. На борьбу с последствиями неудачной операции и двух инсультов артисту нужна неподъемная сумма денег. Посильную лепту в реабилитацию Сафонова вкладывает певица Ирина Билык, и «ТОП» побеседовал с ней об этом, попутно расспросив о поддержке Дома ветеранов сцены им. Наталии Ужвий, а также о туре и новых проектах. Эксклюзивное интервью ищите в новом выпуске журнала «Телескоп».

Австралиец, прославившийся ролью морпеха Джейка Салли в блокбастере «Аватар», 2 августа отметил 45-летие. Актер ведет не по-голливудски скромный образ жизни, хотя история «синих человечков» обещает растянуться минимум на пять частей и ему гарантировано экранное долгожительство. Поздравив именинника, «ТОП» попутно все выяснил о его творческом пути.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты… Высказывание очень точное, учитывая, что товарищество зачастую строится на общих взглядах и увлечениях. По случаю Международного дня дружбы «ТОП» разузнал больше о непубличных закадычных приятелях украинских знаменитостей.

2021-й соединил сердца звездной пары Оливии Уайлд и Гарри Стайлза. Хотя у них сравнительно большая разница в возрасте и есть непримиримые различия, влюблены они на зависть всем недоброжелателям. Проанализировав течение романа селебритис, «ТОП» определил столпы, на которых держатся эти отношения.

16 августа телеканал 2+2 порадует любителей детективных историй премьерой 16-серийной ленты «Плут». По сюжету опер помогает своему товарищу по прозвищу Плут устроиться на работу в отделение полиции. Но экс-преступник лишь прикидывается, что хочет начать жизнь с чистого листа. Какова его настоящая цель, зрители узнают совсем скоро. А пока «ТОП» поговорил с одной из ключевых актрис сериала Марианной Дружинец, чтобы понять – чем же этот проект отличается от уймы других детективных историй.

Несмотря на искренность и открытость на экране, в реальной жизни Одри Тоту – темная лошадка, тщательно скрывающая от посторонних факты своей биографии. По случаю 45-летия актрисы «ТОП» попробовал раскрыть некоторые секреты популярности очаровательной француженки.

Как же прекрасно все новое: начинания, отношения, работа… Бесконечный простор для карьерного роста и душевного удовольствия! Чего желаем и героям рубрики «ТОП-Life», которые пришли к нам с такими хорошими новостями, что больше нет сил их скрывать.

65 лет назад поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова связали свою жизнь узами брака. Гениальные в творческом тандеме и по-прежнему безгранично влюбленные друг в друга – кажется, их союз был заключен, чтобы на свет появились настолько красивые песни. Больше о любви двух талантливых людей рассказываем в рубрике «ТОП-Эпизод».

Они спят в наших кроватях, живут за наш счет и берут от нас все. В чем феномен кошкопочитания и как мурлыкам удалось покорить человеческое сердце, выяснил «ТОП».

Странный внешний вид этого растения породил легенды, что оно обладает чудодейственными лекарственными свойствами. Красный цвет – значит, отлично останавливает кровь, а необычная форма непременно улучшит плодовитость. Правда, со временем выяснилось, что никакой суперсилой циноморий не наделен. В чем же прелесть этого растения, рассказываем в рубрике «Уголок ботана».

Издавна человек пытался покорить самые высокие горы на планете. И до сих пор многие мечтают взойти если не на Эверест, то хотя бы на Говерлу или Петрос. К Международному дню альпиниста, который отмечают 8 августа, «ТОП» разобрался для новичков в тонкостях восхождения на гору.

Потоотделение – конечно, естественный процесс. Однако иногда доставляет немало хлопот и ставит в неловкое положение. Любая проблема решаема, уверяет Д. Пилюлькин. И в новом номере журнала рассказывает о способах борьбы с ней.

Кто попробовал трудиться на фрилансе, того в офис уже не загнать:). Но и тут не без сложностей. Как организовать рабочие будни так, чтобы и собранным быть, и стресса избежать, и все успевать, узнавал «ТОП».

Арбуз и дыню многие считают стопроцентным десертом. Однако эти вроде бы слабенькие кулинарные игроки могут прорываться и в Высшую гастрономическую лигу. И показывать там себя очень сочно. Нужны доказательства? Они уже ждут вас в рубрике «ТОП-Блюдо».

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