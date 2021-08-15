Ведущий шоу Богиня шопинга на обложке Теленедели
Эксклюзив 15 августа 2021 12:08
Ведущий шоу Богиня шопинга на обложке Теленедели
пресс-служба
Ведущий Богини шопинга Леонид Мартынчик научит блондинок быть стильными!
По-прежнему у участниц будет 5 тыс. гривен и 4 часа, чтобы для конкретного мероприятия подобрать стильный образ, который превзойдет выбор конкуренток и получит высокую оценку от главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика.
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