Константин Войтенко и Полина Василина устроили свадебный переполох — эксклюзив!

8 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актеры сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" (канал ТЕТ) Константин Войтенко и Полина Василина.

В свежем выпуске «Теленедели» вы прочитаете самое откровенное интервью с Константином Войтенко и Полиной Василиной.

13 сентября на канале ТЕТ состоится премьера ситкома «Ромео и Джульетта из Черкасс», где главные роли сыграли Константин Войтенко и Полина Василина. Как утверждают актеры, в их личной жизни ничего подобного не было. Например, знакомство Кости с родителями будущей жены прошло совсем по другому сценарию, хотя тоже получилось смешно....

А также на этой неделе в журнале:

«Эксы» угодили в тюрьму;

Артем Позняк с интервью о дочке, «Козырном месте» и ринге;

Путешественник Дима Комаров в новом сезоне «Мира наизнанку» покажет то, что запрещено;

Репортаж со съемок сериала «Дело рук утопающих»;

История Марион Котияр. Актриса осуществила детскую мечту;

Откровения Николь Кидман;

Даша Легейда тайно вышла замуж.

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты сырников; интересные мероприятия в городе; главные обувные тренды осени; эргономика в дизайне; гаджеты для животных, винные маршруты Европы, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!