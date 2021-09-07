Константин Войтенко и Полина Василина устроили свадебный переполох — эксклюзив!

Эксклюзив 7 сентября 2021 21:49 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Константин Войтенко и Полина Василина устроили свадебный переполох — эксклюзив!
Константин Войтенко и Полина Василина устроили свадебный переполох — эксклюзив!
пресс-служба

8 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актеры сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" (канал ТЕТ) Константин Войтенко и Полина Василина.

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В свежем выпуске «Теленедели» вы прочитаете самое откровенное интервью с Константином Войтенко и Полиной Василиной. 

13 сентября на канале ТЕТ состоится премьера ситкома «Ромео и Джульетта из Черкасс», где главные роли сыграли Константин Войтенко и Полина Василина. Как утверждают актеры, в их личной жизни ничего подобного не было. Например, знакомство Кости с родителями будущей жены прошло совсем по другому сценарию, хотя тоже получилось смешно....

А также на этой неделе в журнале:

  • «Эксы» угодили в тюрьму;
  • Артем Позняк с интервью о дочке, «Козырном месте» и ринге;
  • Путешественник Дима Комаров в новом сезоне «Мира наизнанку» покажет то, что запрещено;
  • Репортаж со съемок сериала «Дело рук утопающих»;
  • История Марион Котияр. Актриса осуществила детскую мечту;
  • Откровения Николь Кидман;
  • Даша Легейда тайно вышла замуж.

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты сырников; интересные мероприятия в городе; главные обувные тренды осени; эргономика в дизайне; гаджеты для животных, винные маршруты Европы, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

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Теленеделя Константин Войтенко Полина Василина Ромео и Джульетта из Черкасс

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