Евгений Янович научился драться ради «Бурштинових копів»

6 октября в продажу поступил свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер «Бурштинових копів» (НЛО TV) Евгений Янович.

В украинских кинотеатрах стартовала комедия «Бурштинові копи». Накануне премьеры мы поговорили с Евгением Яновичем о фильме, личной жизни и футболе.

А также на этой неделе в журнале:

Эксклюзив с Анастасией Цымбалару. Актриса рассказала ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, что хотела бы еще раз примерить свадебное платье;

«Физика выживания» Екатерины Нестеренко;

«Не время умирать»: чем отличился новый блокбастер об агенте 007»;

Репортаж со съемок сериала «Топтун»;

Как Оливия Родриго стала мегазвездой за неделю;

Откровения Стива Мартина;

История Тома Хиддлстона. Актер нашел время на личную жизнь;

Кроме того: подборка лучших сериалов осени и кинопремьер недели, рецепты блюд из тыквы; интересные мероприятия в городе; выбираем одеяло; вместо чипосов - семечки, идеальный перекус, сканворды, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучший журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс – 33890.