Евгений Янович научился драться ради «Бурштинових копів»

Эксклюзив 10 октября 2021 14:07 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Евгений Янович научился драться ради «Бурштинових копів»
Евгений Янович научился драться ради «Бурштинових копів»
пресс-служба

6 октября в продажу поступил свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер «Бурштинових копів» (НЛО TV) Евгений Янович.

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В украинских кинотеатрах стартовала комедия «Бурштинові копи». Накануне премьеры мы поговорили с Евгением Яновичем о фильме, личной жизни и футболе. 

А также на этой неделе в журнале:

  • Эксклюзив с Анастасией Цымбалару. Актриса рассказала ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, что хотела бы еще раз примерить свадебное платье;
  • «Физика выживания» Екатерины Нестеренко;
  • «Не время умирать»: чем отличился новый блокбастер об агенте 007»;
  • Репортаж со съемок сериала «Топтун»;
  • Как Оливия Родриго стала мегазвездой за неделю;
  • Откровения Стива Мартина;
  • История Тома Хиддлстона. Актер нашел время на личную жизнь;

Кроме того: подборка лучших сериалов осени и кинопремьер недели, рецепты блюд из тыквы; интересные мероприятия в городе; выбираем одеяло; вместо чипосов - семечки, идеальный перекус, сканворды, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучший журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс –  33890.

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Теленеделя Евгений Янович Бурштинові копи

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