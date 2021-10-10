Евгений Янович научился драться ради «Бурштинових копів»
6 октября в продажу поступил свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер «Бурштинових копів» (НЛО TV) Евгений Янович.
А также на этой неделе в журнале:
- Эксклюзив с Анастасией Цымбалару. Актриса рассказала ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, что хотела бы еще раз примерить свадебное платье;
- «Физика выживания» Екатерины Нестеренко;
- «Не время умирать»: чем отличился новый блокбастер об агенте 007»;
- Репортаж со съемок сериала «Топтун»;
- Как Оливия Родриго стала мегазвездой за неделю;
- Откровения Стива Мартина;
- История Тома Хиддлстона. Актер нашел время на личную жизнь;
Кроме того: подборка лучших сериалов осени и кинопремьер недели, рецепты блюд из тыквы; интересные мероприятия в городе; выбираем одеяло; вместо чипосов - семечки, идеальный перекус, сканворды, гороскоп.
«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!
Читаем и подписываем лучший журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс – 33890.